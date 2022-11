Ebusco N : reçoit une commande ferme d'autobus 3.0 à Rouen

Deurne, 25 novembre 2022 - Ebusco (Euronext : EBUS), pionnier et leader dans le développement de bus électriques et de systèmes de charge, a reçu la confirmation que l'option de 76 bus Ebusco 3.0 de 18 mètres pour la Métropole Rouen Normandie est convertie en commande fixe. Sur les 76 bus, 28 seront livrés d'ici la fin de l'année 2023. Les 48 bus restants seront livrés en 2024 et 2025.

La Métropole Rouen Normandie est, en sa qualité d'autorité organisatrice de transport est responsable de l'achat des bus. Le contrat initial signé en février dernier comportait trois options. La Métropole Rouen Normandie a choisi d'exercer ces trois options en même temps et d'acheter les 76 bus Ebusco 3.0 au cours des prochaines années, exprimant ainsi sa grande confiance en Ebusco.

La Métropole Rouen Normandie utilisera ces bus pour le transport sur ses lignes à haut niveau de service TEOR. La batterie à forte densité énergétique combinée à la conception légère du véhicule grace à la mise en oeuvre de matériaux composites assure une très grande autonomie. L'autonomie, l'intégration des batteries dans le plancher qui apporte notamment un agrément de conduit et de confort , a conduit Rouen à choisir Ebusco.

Peter Bijvelds, PDG d'Ebusco, commente : « Nous sommes ravis de la confiance de Rouen pour convertir l'option en une commande finale ferme. Nous allons poursuivre la voie initiée en apportant nos innovations à la région et à l'ensemble de la France, le plus grand marché de bus en Europe. Ebusco et la Métropole Rouen Normandie continuent d'unir leurs forces pour démontrer les avantages d'un réseau de transport tout électrique en France. »

Jean-Francois Chiron, Directeur Général France d'Ebusco commente : » Nous sommes fiers d'accompagner la Metropole Rouen Normandie dans sa stratégie de décarbonation massive de ses transports publics. Cette confiance nous honore et nous oblige à l'excellence. Nous construisons avec la Métropole Rouen Normandie un partenariat de long terme avec un ancrage territorial fort et durable. Nous devons développer sur ce territoire ambitieux un démonstrateur du savoir-faire d'Ebusco et de sa capacité à innover. Sur un plan plus personnel, c'est vraiment une grande satisfaction de travailler avec l'ensemble des acteurs qui sont tous aussi engagés dans ce projet. «