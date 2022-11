Ebusco N : reçoit une nouvelle commande de Svealandstrafiken en Suède

Deurne, 15 novembre 2022 - Ebusco (Euronext : EBUS), pionnier et leader dans le développement de bus électriques et de systèmes de charge, a signé un nouveau contrat avec Svealandstrafiken en Suède pour 13 bus Ebusco 3.0 de 18 mètres, qui seront livrés au second semestre 2023. Il s'agit d'une commande de suivi de Svealandstrafiken et c'est déjà le troisième contrat suédois cette année.

Svealandstrafiken est responsable des services de bus avec plus de 65 000 passagers par jour. La plupart des services de bus sont gérés directement par Svealandstrafiken, tandis qu'une minorité est assurée par des sous-traitants. Cette commande représente une commande complémentaire après que Svealandstrafiken ait déjà passé une première commande de 23 autobus de 18 mètres en juin, ce qui porte à 36 le nombre total d'autobus innovants Ebusco 3.0 qui seront mis en service par Svealandstrafiken au second semestre 2023. En outre, le contrat comprend également une option pour l'achat de 5 autobus de 18 mètres supplémentaires avec un délai de livraison au plus tard à la fin de 2025.

Martina Lindblom Alanko, responsable de la durabilité et des achats chez Svealandstrafiken, commente: « Le développement durable nous tient à cœur et fait naturellement partie de nos activités. Sur la base de nos valeurs, nous assumons une responsabilité active à l'égard de nos clients, employés, actionnaires, fournisseurs, partenaires et, surtout, de la société dans laquelle nous opérons. Il s'agit pour nous d'une étape importante en termes d'atteinte de nos objectifs stratégiques de durabilité. «

Jonas Helsner, Directeur des ventes Europe du Nord chez Ebusco commente: « Fin octobre, nous étions présents au salon Persontrafik à Stockholm où nous avons rencontré de nombreux opérateurs et autorités organisatrices de Suède et d'autres pays nordiques pour présenter l'Ebusco 3.0, léger et innovant. Outre l'aspect extérieur innovant et l'aménagement intérieur spacieux de l'autobus, le public a également été très satisfait des chiffres de consommation d'énergie de l'Ebusco 3.0, que nous avons pu montrer dans notre système de gestion de flotte en temps réel. C'est formidable de voir que les réactions positives reçues au sujet de notre Ebusco 3.0 ont renforcé notre position régionale, ce qui est souligné par la troisième commande en Suède. «