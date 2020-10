Toulon, le 28 octobre 2020, 18h00

ECA Group (Euronext Paris : ECASA) publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2020.

(En millions d'euros) T3 20201 T3 2019 Variation 9M 20201 9M 2019 Variation Robotique 16,3 13,0 +25,8% 47,5 51,4 -7,6% Aérospatial 4,7 9,5 -50,6% 16,7 28,3 -41,0% Structure & éliminations 0,0 0,0 n.s 0,0 (0,1) n.s Chiffre d'affaires consolidé 21,0 22,5 -6,4% 64,1 79,6 -19,4% Carnet de commandes en fin de période 539,7 539,0 +0,1%



ECA Group affiche un chiffre d'affaires de 21,0 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en baisse de seulement 1,5 million d'euros par rapport au troisième trimestre 2019. Le Groupe bénéficie de la performance solide du pôle Robotique qui compense partiellement le recul du pôle Aérospatial, pénalisé par la crise de l'aéronautique civile.

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes du Groupe est en progression de +1,7% par rapport au 30 juin 2020. Il reste à un niveau élevé de 539,7 millions d'euros, soit cinq années de chiffre d'affaires du Groupe.

Le pôle Robotique affiche un net rebond de son activité au troisième trimestre avec une croissance de +25,8% de son chiffre d'affaires à 16,3 millions d'euros au troisième trimestre 2020. Cette performance bénéficie de la montée en puissance du contrat de robotique navale pour les marines belge et néerlandaise.

Le carnet de commandes du pôle s'élève à 518,8 millions d'euros au 30 septembre 2020, en hausse de +2,0% par rapport au 30 juin 2020. Au cours du troisième trimestre, le pôle a enregistré des succès commerciaux significatifs, en particulier un contrat de plus de 20 millions d'euros pour la modernisation de trois navires chasseurs de mines des forces navales lettones qui seront équipés de son système de drones UMIS. Avec ce contrat, ECA Group se développe sur le marché de la rénovation à mi-vie des systèmes de chasse aux mines des navires et démontre son leadership dans les solutions innovantes de guerre de mines.

Le chiffre d'affaires du pôle Aérospatial, est en recul de 50,6% au troisième trimestre 2020à 4,7 millions d'euros. Sans surprise, les activités liées à l'aéronautique civile restent nettement impactées au troisième trimestre.

Le pôle conserve néanmoins un bon niveau de carnet de commandes à 20,9 millions d'euros au 30 septembre 2020, en retrait de 5,4% par rapport au 30 juin 2020.

Offre publique en cours

Groupe Gorgé et ECA ont annoncé le 23 septembre 2020 un projet de fusion-absorption par Groupe Gorgé de sa filiale précédé d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions d'ECA dans le cadre de son programme de rachat d'actions.

L'OPAS portant sur 10% du capital est ouverte depuis le 16 octobre 2020 et sera close le 29 octobre au soir. L'AMF et Euronext Paris publieront l'avis de résultat de l'offre le 4 novembre 2020.

Perspectives 2020

Le contexte sanitaire et macroéconomique reste incertain, en particulier dans le pôle Aérospatial qui pourrait rester durablement impacté. Dans ce contexte, le Groupe poursuit la mise en œuvre de son plan de restructuration dans l'activité de production de lignes d'assemblages et l'accélération des synergies commerciales et technologiques entre ses pôles.

Sur la base du contexte sanitaire et économique actuel, la poursuite de la bonne tendance dans le pôle Robotique devrait permettre à ECA Group d'afficher au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires comparable à celui de 2019.

Avertissement

Les communiqués d'ECA peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles d'ECA. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans le Document d'enregistrement universel disponible sur le site internet ECA (www.ecagroup.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles, tels que l'évolution de la conjoncture économique et des marchés financiers pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation des objectifs.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de GROUPE GORGÉ ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.



ECA Group

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre s'adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d'efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l'aérospatial, de la simulation, de l'industrie et de l'énergie.

En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 112,5 M€ sur ses deux pôles d'activité : Robotique et Aérospatial.

ECA Group est une société du Groupe Gorgé.

La société ECA Group est cotée sur Euronext Paris Compartiment B.

Code ISIN : FR0010099515 | Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP

1 Données non auditées

