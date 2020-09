Eca Sa : ECA : résultats semestriels 2020

Toulon, le 22 septembre 2020, 19h00

ECA : résultats semestriels 2020

Impact de la crise sanitaire sur l'activité et les résultats du premier semestre

Maintien d'une bonne dynamique commerciale

Flux de trésorerie opérationnelle en hausse grâce à l'évolution favorable du besoin en fonds de roulement

Projet de fusion entre Groupe Gorgé et sa filiale ECA précédé d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions d'ECA dans le cadre du programme de rachat d'actions

(en millions d'euros) S1 2020 S1 2019 Variation Carnet de commandes 531,0 545,5 -2,7 % Chiffre d'affaires 43,1 57,1 -24,5 % EBITDA[1] 5,3 9,9 -46,8 % Marge d'EBITDA (%) 12,2 % 17,3 % -512 pb Résultat d'exploitation[2] 0,8 4,2 -81,8 % Résultat opérationnel (0,9) 3,8 -4,7 M€ Résultat financier 0,2 0,2 -0,1 M€ Impôt sur le résultat (0,6) (0,7) +0,1 M€ Résultat net part du Groupe (1,5) 3,2 -4,7 M€

Les comptes consolidés du premier semestre 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 21 septembre 2020. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Comme déjà annoncé, le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 est fortement pénalisé par la pandémie de la Covid-19. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 du groupe ECA ressort en retrait de 24,5 % à 43,1 millions d'euros, dont une baisse de 42,8 % au deuxième trimestre 2020. Cette baisse s'explique à la fois par la forte contraction du marché de l'aéronautique, l'impact du confinement sur l'activité malgré les plans de continuité des opérations et un effet de base, le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 étant d'un niveau élevé.

Au 30 juin 2020, le carnet de commandes du Groupe s'établit à un niveau élevé de 531 millions d'euros, en hausse de +3,1 % par rapport au 31 mars 2020, illustrant le maintien d'un bon dynamisme commercial au deuxième trimestre 2020.

Le Groupe conserve une marge d'EBITDA à deux chiffres à 12,2 % du chiffre d'affaires. L'EBITDA est affecté par la baisse d'activité induite par la crise sanitaire de la Covid-19, partiellement compensé par l'effet des actions de réduction des coûts et la mise en œuvre des dispositifs d'aide du gouvernement (chômage partiel), en particulier dans le pôle Aérospatial.

Le résultat d'exploitation est de 0,8 million d'euros au premier semestre 2020, contre 4,2 millions d'euros au premier semestre 2019.

Les autres éléments du résultat opérationnel sont de -1,7 million d'euros au premier semestre 2020, contre -0,4 million d'euros au premier semestre 2019, sans effet cash. Du fait du contexte particulier de la crise sanitaire, le Groupe a procédé cet été à des revues exigeantes de la valeur de l'ensemble de ses actifs. Des pertes de valeur ont été constatées pour 1,7 million d'euros au titre de projets de R&D. Le résultat opérationnel s'établit donc à -0,9 million d'euros, contre 3,8 millions d'euros au premier semestre 2019.

Les charges et produits financiers sont stables à 0,2 million d'euros ce semestre.

Le résultat net part du Groupe ressort à -1,5 million d'euros, comparé à 3,2 millions d'euros au premier semestre 2019.

Performance par pôle

En millions d'euros S1 2020 S1 2019 Variation Robotique Chiffre d'affaires 31,1 38,4 -18,9 % EBITDA 5,3 8,8 -39,4 % Marge d'EBITDA (%) 17,1 % 22,9 % -579 pb Aérospatial Chiffre d'affaires 12,0 18,7 -36,1 % EBITDA 0,3 1,1 -72,6 % Marge d'EBITDA (%) 2,5 % 5,9 % -338 pb

Dans le pôle Robotique, le chiffre d'affaires est en recul de 18,9 % à 31,1 millions d'euros au premier semestre 2020, dont une baisse de 36,7 % au deuxième trimestre 2020. Ce recul est essentiellement dû à un effet de base défavorable mais aussi à un trimestre marqué par une charge plus dense en phases d'études que de production sur les projets en cours d'exécution. Le confinement a eu un impact limité sur l'activité, des solutions ayant été rapidement mises en œuvre pour assurer la continuité des activités de bureaux d'études.

Le carnet de commandes du pôle s'élève à 508,9 millions d'euros au 30 juin 2020, en hausse de +2,8 % par rapport au 31 mars 2020. Au cours du deuxième trimestre, le pôle a enregistré des succès commerciaux significatifs, notamment un contrat d'environ 4 millions d'euros pour la livraison de la console de pilotage pour le sous-marin sud-coréen JANGBOGO III, ainsi qu'un contrat de près de 20 millions d'euros à l'export pour la modernisation de robots de lutte contre les mines.

Le pôle maintient une marge d'EBITDA à deux chiffres à 17,1 % du chiffre d'affaires malgré le contexte de crise sanitaire. L'EBITDA du pôle ressort à 5,3 millions d'euros au premier semestre 2020, en baisse de -39,4%.

Dans le pôle Aérospatial, le chiffre d'affaires s'inscrit en recul de 36,1 % au premier semestre 2020, à 12 millions d'euros. La crise sanitaire a entraîné une forte et rapide réduction de l'ensemble des activités auprès des clients aéronautiques.

Le carnet de commandes du pôle s'établit à 22,1 millions d'euros au 30 juin 2020, en hausse de +9,1 % par rapport au 31 mars 2020. Les prises de commandes du deuxième trimestre 2020 sont stables par rapport au deuxième trimestre 2019, notamment avec une commande de plus de 3 millions d'euros pour des moyens de test pour des lignes d'assemblage aéronautiques. Cette commande était en négociation depuis de nombreux mois.

L'EBITDA du pôle est de 0,3 million d'euros, contre 1,1 million d'euros au premier semestre 2019. La perte induite par la baisse de l'activité est en partie compensée par le dispositif de chômage partiel. La marge d'EBITDA ressort à 2,5 % au premier semestre 2020.

Situation financière

Les flux de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 6,2 millions d'euros au premier semestre 2020, en amélioration de +1,7 million d'euros par rapport au premier semestre 2019. La baisse de la capacité d'autofinancement est compensée par une amélioration du besoin en fonds de roulement de +1,9 million d'euros qui bénéficie de dispositifs de reports de charges sociales sur le second semestre.

Les investissements atteignent un niveau élevé de 4,5 millions d'euros au premier semestre 2020, contre 1,5 million d'euros au premier semestre 2019, en raison de la R&D réalisée dans le cadre du projet belgo-néerlandais.

La trésorerie a été renforcée par des Prêts Garantis par l'État (PGE) pour 9,7 millions d'euros. Au 30 juin 2020, la trésorerie disponible s'élève à 24,6 millions d'euros. Les 40 millions d'euros de lignes de crédit confirmées ne sont utilisées qu'à hauteur de 16,5 millions d'euros. La dette financière nette[3] ressort à 7,8 millions d'euros, contre 4,2 millions d'euros 31 décembre 2019.

Perspectives 2020

Le contexte sanitaire et macroéconomique reste incertain, en particulier dans le pôle Aérospatial qui pourrait rester durablement impacté. Dans ce contexte, un plan de restructuration va être mis en œuvre dans l'activité de production de lignes d'assemblages et le plan de mise en œuvre de synergies commerciales et technologiques entre ses pôles, engagé par le Groupe en 2018, va être accéléré.

Comme annoncé en juillet dernier, ECA attend au troisième trimestre 2020 un contrat de plus de 20 millions d'euros pour la fourniture de systèmes de robots de guerre des mines auprès d'un client à l'export. Ce nouveau projet d'une durée de quatre années traduit la dynamique solide des technologies du Groupe.

Projet de fusion ECA & Groupe Gorgé et OPAS sur ECA

Groupe Gorgé, actionnaire majoritaire d'ECA et ECA annoncent ce jour un projet de fusion-absorption par Groupe Gorgé de sa filiale ECA. Le principe de cette opération a été approuvé, le 21 septembre 2020 par le Conseil d'administration d'ECA et le 22 septembre 2020 par le Conseil d'administration de Groupe Gorgé, sur la base d'une parité indicative de 9 actions Groupe Gorgé pour 5 actions ECA basée sur une approche multicritères.

Avec ce projet de fusion-absorption, Groupe Gorgé confirme sa volonté d'accompagner le développement d'ECA sur le long terme. La fusion permettrait en particulier d'unifier et de simplifier la structure de Groupe Gorgé en supprimant la double cotation de Groupe Gorgé et ECA. Elle donnerait accès à une liquidité renforcée aux actionnaires d'ECA, par une augmentation de la taille du flottant, ce qui favoriserait l'intérêt potentiel des investisseurs français et internationaux pour le Groupe. Elle permettrait également une économie de coûts.

Préalablement à cette opération de fusion-absorption, le Conseil d'administration d'ECA a décidé d'initier une offre publique d'achat simplifiée (« OPAS ») sur ses propres titres qui sera réalisée dans le cadre de son programme de rachat, tel qu'autorisé par l'Assemblée générale du 5 juin 2020.

Retrouvez le communiqué de presse de l'opération : sur le site d'ECA, rubrique « Financial Press Release » et plus d'information sur le site dédié à l'opération : www.opas-eca.com

***

Conférence téléphonique de présentation des résultats semestriels 2020 et du projet de fusion ECA & Groupe Gorgé et OPAS sur ECA le mercredi 23 septembre à 11h30

La présentation sera disponible à 11h00 sur le site internet d'ECA : www.ecagroup.com, rubrique « Documents ».

Mercredi 23 septembre 2020 à 11h30, Raphaël Gorgé, Président d'ECA et de Groupe Gorgé, Guénaël Guillerme, Directeur Général d'ECA, et Loïc Le Berre, Directeur Général Adjoint en charge des Finances de Groupe Gorgé, commenteront les résultats semestriels 2020 d'ECA et le projet de fusion ECA & Groupe Gorgé et OPAS sur ECA à la communauté financière et répondront aux questions des analystes, lors d'une conférence téléphonique en français.

Pour participer à cette conférence téléphonique, vous devrez composer l'un des numéros suivants environ dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 (0)1 70 71 01 59

Royaume-Uni : +44 (0) 2 07 19 43 759

Allemagne : +49 (0) 6 92 22 22 54 29

Le code d'accès de cette conférence : 23427434#

Une replay sera disponible dès que possible sur le site investisseur d'ECA, rubrique «Documents».

Suivez-nous:

Visitez notre site web pour suivre nos Actualités & évènements

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre publique. Il n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre, de tout document relatif à l'Offre et la participation à l'Offre peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les événements futurs.

Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment: les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence ; le développement du marché ; les crises sanitaires ; les variations de devises ; les variations des taux d'intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les conflits armés ou l'instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l'évolution, l'interprétation et l'application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).

Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de référence. Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs.

ECA

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, le groupe ECA développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre s'adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d'efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l'aérospatial, de la simulation, de l'industrie et de l'énergie.

En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 112,5 M€ sur ses deux pôles d'activité : Robotique et Aérospatial.

ECA est une société du Groupe Gorgé.

La société ECA est cotée sur Euronext Paris Compartiment B.

Code ISIN : FR0010099515 | Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP

Contacts

Relations Presse

Meliha BOUCHER

Directrice Marketing Communication et Presse

T : +33 (0) 4 94 08 90 00

boucher.m@ecagroup.com

Manon CLAIRET

Relations presse

T : +33(0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Relations Investisseurs

Elodie ROBBE-MOUILLOT

Relations analystes/ investisseurs

T : +33 (0)1 44 77 94 77

investors@groupe-gorge.com

Anne-Pauline PETUREAUX

Relations actionnaires

T : +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr

[1] Résultat opérationnel avant «dotations nettes aux amortissements et provisions» et «autres éléments du résultat opérationnel».

[2] Résultat opérationnel avant «autres éléments du résultat opérationnel».

[3] Dette nette hors dette de loyers résultant de l'application de la norme IFRS 16 et y compris la valeur de l'autocontrôle.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGyaZMVtkpmWx2ubaMhtb5VsbWlqlmOUmJeWyGNrYsmZbpponWpobZyeZm9mlmtm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/65160-eca-group-financial-resultats-semestriels-2020.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews