Eca Sa : PROJET DE FUSION ENTRE GROUPE GORGÉ ET SA FILIALE ECA

ECA indique avoir mis à disposition sur son site internet www.ecagroup.com, rubrique Investors / Documents la liste des documents suivants dans le cadre du projet de fusion entre Groupe Gorgé et sa filiale ECA :

Le traité de fusion Groupe Gorgé – ECA

L'avis de projet de fusion

Le rapport des Commissaires à la fusion sur la valeur des apports

Le rapport des Commissaires à la fusion sur la rémunération des apports

Le document E

Le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire





Avertissement

Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les événements futurs.

Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment : les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence ; le développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d'intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les conflits armés ou l'instabilité politique ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois, de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l'évolution, l'interprétation et l'application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).

Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document d'enregistrement universel. Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs.





ECA Group

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels, ECA Group développe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints. Son offre s'adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité et d'efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l'aérospatial, de la simulation, de l'industrie et de l'énergie.

En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 112,5 M€ sur ses deux pôles d'activité : Robotique et Aérospatial.

ECA Group est une société du Groupe Gorgé.

La société ECA Group est cotée sur Euronext Paris Compartiment B.

Code ISIN : FR0010099515 | Mnémo : ECASA - Code Bloomberg : ECASA:FP





