Augmentation de la production d'Echo Energy au quatrième trimestre ; objectif d'accélérer la croissance

(Alliance News) - Echo Energy PLC a déclaré vendredi que la production était en hausse au quatrième trimestre, alors qu'elle vise la réouverture d'autres puits.

Echo Energy est une société énergétique axée sur l'Amérique latine, qui produit actuellement à partir de son projet Santa Cruz Sur, sur la côte argentine.

La société a déclaré que les opérations ont continué à livrer du gaz et des liquides produits à des clients industriels au cours du quatrième trimestre 2022.

Echo Energy a déclaré que la production totale cumulée en 2022 à Santa Cruz, nette de la participation de 70% d'Echo Energy dans le projet, était de 532 302 barils d'équivalent pétrole, dont 101 574 barils de pétrole et de condensat et 2 584 millions de pieds cubes de gaz.

La société a déclaré que la production liquide nette était de 298 barils d'équivalent pétrole par jour au quatrième trimestre, contre 276 barils par jour au troisième trimestre, tandis que la production nette moyenne de gaz était de 7,3 millions de pieds cubes par jour.

La moyenne de production quotidienne nette a été de 1 522 boepd au cours du trimestre.

La production de liquides à Santa Cruz est le neuvième trimestre consécutif de croissance de la production, et une augmentation de 12 % par rapport au premier trimestre de 2022, a déclaré la société. La production moyenne de liquides pour l'ensemble de l'année a été de 278 barils par jour, soit 25 % de plus que l'année précédente.

Les niveaux de production combinés de pétrole et de gaz du quatrième trimestre étaient les plus élevés de tous les trimestres de 2022, ce qui, selon la société, reflète les mesures prises dans le cadre de son "plan d'amélioration de la production et des infrastructures".

La société a l'intention d'accélérer les augmentations de production au début de 2023, ce qui lui permettra de commencer la réactivation de 30 puits ou plus à Santa Cruz qui étaient hors ligne lorsqu'Echo Energy a acquis le site en 2019. La réactivation de ces puits pourrait encore augmenter la production nette, a déclaré la société.

Le président-directeur général Martin Hull a déclaré : "Nous restons déterminés à mener à bien notre stratégie de croissance de la production et nous examinons les options de fonds de roulement qui peuvent s'appuyer sur le succès initial du programme et accélérer la croissance de la production de Santa Cruz Sur."

Les actions d'Echo Energy étaient en baisse de 7,6% à 0,10 pence par action vendredi matin à Londres. L'action a perdu 81% au cours des 12 derniers mois.

