Echo Energy plc est une société d'énergie en amont. La société est une entreprise à cycle complet, axée sur l'exploration et le gaz, avec une base d'actifs en Amérique latine. Ses secteurs d'activité sont les suivants : services généraux et administratifs, Santa Cruz Sur. Santa Cruz Sur est un ensemble de cinq concessions de production situées dans le bassin austral onshore, dans le sud de l'Argentine. Ces actifs se trouvent au nord-est et au sud-est du bloc d'exploration Tapi Aike. Le portefeuille de licences se compose de 12 champs de pétrole et de gaz en production, avec des infrastructures existantes permettant la livraison de pétrole et de gaz aux marchés d'exportation locaux, nationaux et internationaux. Les blocs Huayco et Rio Salado de la société sont situés dans le sud de la Bolivie, dans les contreforts sub-andins du bassin de Tarija. Cette région est une province d'hydrocarbures dont les ressources en gaz s'élèvent à plusieurs billions de pieds cubes (Tcf). La licence Rio Salado entoure le bloc Huayco et se trouve dans le sud de la Bolivie, à environ 290 kilomètres (km) au sud de la ville de Sucre et à 60 km à l'est de Tarija.