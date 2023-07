EchoStar Corporation est une société holding. La société opère à travers deux segments : Hughes et Echostar Satellite Services. Le segment Hughes fournit des technologies satellitaires à large bande et des produits et services Internet à large bande aux clients grand public. Il propose des technologies de réseau à large bande, des services gérés, des équipements, du matériel, des services satellitaires et des solutions de communication aux gouvernements et aux entreprises. Il conçoit, fournit et installe également des passerelles et des équipements terminaux pour d'autres systèmes satellitaires. Le segment Echostar Satellite Services fournit des services satellitaires à temps plein et/ou occasionnels aux fournisseurs de services du gouvernement américain, aux fournisseurs de services Internet, aux organismes de diffusion de nouvelles, aux fournisseurs de contenu et aux entreprises privées. La société exploite son activité Echostar Satellite Services en utilisant principalement le satellite EchoStar IX et le satellite EchoStar 105/SES-11 ainsi que l'infrastructure connexe.

Secteur Services de télécommunications sans fil