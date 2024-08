Eckert & Ziegler SE est une société basée en Allemagne, qui fournit des technologies isotopiques à usage médical, scientifique et industriel, en particulier pour le traitement du cancer, la radiométrie industrielle et l'imagerie médicale nucléaire. L'entreprise exerce ses activités dans trois secteurs : La radiothérapie, les produits à base d'isotopes et la radiopharmacie. Le segment Radiation Therapy est exploité par Eckert & Ziegler BEBIG et produit et distribue des produits médicaux pour le traitement du cancer par curiethérapie. Le segment des produits isotopiques fournit des sources de rayonnement scellées et non scellées pour l'imagerie médicale, le jaugeage industriel, les mesures et analyses, les sources et solutions de référence, d'étalonnage et de surveillance environnementale, ainsi que des radio-isotopes en vrac pour les fabricants de produits pharmaceutiques, thérapeutiques et industriels. Le segment Radiopharma est spécialisé dans l'imagerie moléculaire et la médecine nucléaire, et fournit divers produits radiopharmaceutiques, radiochimiques et équipements connexes.