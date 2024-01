Eckert & Ziegler Strahlen und Medizintechnik AG est un fournisseur allemand de technologie isotopique à usage médical, scientifique et industriel, spécialisé dans le traitement du cancer, la radiométrie industrielle et l'imagerie médicale nucléaire. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Radiothérapie, Produits isotopiques et Radiopharma. Le segment de la radiothérapie opère par le biais d'Eckert & Ziegler BEBIG et produit et distribue des produits médicaux pour le traitement du cancer par brachythérapie. Le segment des produits isotopiques fournit des sources de rayonnement scellées et non scellées pour l'imagerie médicale, des sources et des solutions de jaugeage, de mesure et d'analyse industrielles, de référence, d'étalonnage et de contrôle environnemental, ainsi que des radio-isotopes en vrac pour les fabricants de produits pharmaceutiques, thérapeutiques et industriels. Le segment Radiopharma est spécialisé dans l'imagerie moléculaire et la médecine nucléaire, et fournit divers produits radiopharmaceutiques, radiochimiques et équipements connexes.

Secteur Produits pharmaceutiques