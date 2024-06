(Alliance News) - Eckoh PLC a déclaré mardi qu'il était confiant dans les progrès à venir pour l'année à venir, en proposant un dividende plus élevé en dépit d'une baisse des bénéfices.

Le fournisseur de produits de paiement sécurisé et de contact avec la clientèle, basé à Londres, a déclaré que le bénéfice avant impôts a diminué de 32% à 3,4 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 31 mars, contre 5,0 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a légèrement diminué de 4,2 %, passant de 38,8 millions de livres sterling à 37,2 millions de livres sterling.

Les frais administratifs ont augmenté de 6,0 %, passant de 26,2 millions de livres sterling à 27,8 millions de livres sterling, tandis que le coût des ventes a diminué de 19 %, passant de 7,6 millions de livres sterling à 6,2 millions de livres sterling.

Le directeur général, Nik Philpot, a déclaré : "Cette année a été à bien des égards une année charnière pour Eckoh, avec des niveaux records de contrats remportés, un niveau record de nouvelles affaires conclues en Amérique du Nord et un niveau record de renouvellements de clients. C'est également la première année où tous les nouveaux contrats remportés concernaient des déploiements en nuage, ce qui illustre le rythme auquel notre transition vers le nuage se poursuit, et bien que cela ait tempéré la croissance de notre revenu global, cela continue d'améliorer la visibilité de notre revenu et notre marge. Ces progrès stratégiques témoignent de la qualité, de la performance et du travail acharné de notre équipe".

Malgré la baisse des bénéfices et des revenus, Eckoh a proposé un dividende de 0,82 pence par action, soit une augmentation de 11 % par rapport à 0,74 pence l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, la société s'est déclarée confiante dans les progrès qu'elle réalisera au cours de l'année à venir, car elle prévoit une croissance au cours du nouvel exercice 2025. Elle a noté qu'elle était "positionnée de manière optimale en tant que leader du marché pour une tendance accrue à l'externalisation entraînée par les changements réglementaires en cours".

Eckoh a ajouté : "L'entreprise continue de bénéficier de la transition vers un modèle commercial de logiciel en tant que service et du déploiement de l'informatique dématérialisée, avec de nouvelles efficiences opérationnelles et des améliorations de la marge bénéficiaire attendues."

Les actions d'Eckoh ont augmenté de 2,7 % à 37,98 pence chacune mardi après-midi à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

