ECN Capital Corp. est un fournisseur de services commerciaux aux banques, aux coopératives de crédit, aux compagnies d'assurance-vie, aux fonds de pension et aux fonds d'investissement basés en Amérique du Nord (partenaires). La société crée, gère et conseille des actifs de crédit pour le compte de ses partenaires, principalement dans des portefeuilles de prêts décrochés dans le secteur des maisons préfabriquées, des bateaux et des véhicules récréatifs. Ces services sont proposés par l'intermédiaire de trois entreprises opérationnelles, à savoir Triad Financial Services, Source One Financial Services et Intercoastal Finance Group. Triad Financial Services est une plateforme de solutions de portefeuille axée sur la création et la gestion de portefeuilles de prêts à la consommation garantis de plus longue durée pour plus de 50 partenaires. Source One Financial Services est un fournisseur de programmes de prêts à la consommation et de solutions externalisées de financement et d'assurance pour les secteurs de la marine et des véhicules de loisirs. Intercoastal Finance Group est à l'origine de prêts de premier ordre et de premier ordre pour le compte de plus de 18 banques partenaires.

Secteur Services financiers aux entreprises