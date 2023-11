ECN Capital Corp. est un fournisseur canadien de services commerciaux aux banques, coopératives de crédit, compagnies d'assurance-vie, fonds de pension et investisseurs institutionnels basés en Amérique du Nord (collectivement, ses partenaires). La société crée, gère et conseille des actifs de crédit pour le compte de ses partenaires, en particulier des prêts à la consommation (maisons préfabriquées, véhicules de loisirs et bateaux) et des prêts commerciaux (financement de stocks ou plan d'occupation des sols). La société opère à travers deux segments : Manufactured Housing Finance et Recreational Vehicles and Marine Finance. Elle exerce ses activités par l'intermédiaire de trois entreprises : Triad Financial Services, qui propose des prêts au logement ; Source One Financial, qui propose des prêts pour les véhicules de plaisance et les véhicules marins à l'échelle nationale ; et Intercoastal Finance Group, qui propose des prêts pour les véhicules de plaisance et les véhicules marins à l'échelle nationale. Elle fournit des solutions de portefeuille de crédit de premier ordre : Secured consumer loan portfolios, qui produit des prêts au logement, et Secured consumer loan portfolios, qui fournit des prêts pour la marine et les véhicules de loisirs.

Secteur Services financiers aux entreprises