ECO Animal Health Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui se consacre au développement, à l'enregistrement et à la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés aux marchés mondiaux de la santé animale. Le secteur d'activité de la société comprend le Royaume-Uni, la Chine et le Japon, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud et du Sud-Est, l'Amérique latine, l'Europe et le reste du monde. La société recherche, développe et commercialise des produits pour le bétail. Son médicament breveté, l'Aivlosin, est un antibiotique macrolide destiné au traitement des maladies respiratoires et entériques chez les porcs et les volailles. Les médicaments génériques de la société comprennent Ecomectin, Ecoheart, Ecotraz et Ecomintic, qui sont des endectocides et d'autres médicaments antiparasitaires. Ses médicaments génériques sont développés pour le traitement et la prévention des parasites chez les bovins, les ovins, les porcins, les chevaux et les chiens. La chlortétracycline et l'oxytétracycline de la société sont développées pour le traitement des infections bactériennes chez les porcs, les volailles et les bovins.

Secteur Produits pharmaceutiques