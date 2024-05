(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

ECO Animal Health Group PLC - Société de santé animale basée à Londres avec un portefeuille de produits vétérinaires commercialisés - déclare que son vaccin Ecovaxxin présente un profil de risque favorable. Ecovaxxin est un nouveau vaccin vivant contre le mycoplasme synoviae chez les volailles, qui peut provoquer une maladie respiratoire chez les poulets. La société indique qu'elle s'est rapprochée de l'approbation du ministère américain de l'agriculture après que des évaluations internes des risques ont démontré que le vaccin ne redevenait pas virulent. Elle déclare travailler en étroite collaboration avec l'USDA afin d'obtenir une licence pour son vaccin et l'autorisation d'importer et de distribuer le produit aux États-Unis. Le lancement d'Ecovaxxin aux États-Unis est prévu pour la fin de l'année 2025. David Hallas, directeur général, déclare : "Eco se concentre sur la construction d'un pipeline [de recherche et développement] solide et durable, et fournir à l'industrie de la volaille un nouveau vaccin sûr et efficace contre Mycoplasma synoviae en est un élément clé... Cette évaluation des risques démontre qu'Eco peut atteindre le seuil de sécurité solide fixé par l'USDA et montre que nous prenons les bonnes mesures pour obtenir une licence américaine cruciale."

XP Factory PLC - Société de divertissement basée à Crawley, en Angleterre, qui opère sous les marques Boom Battle Bar et Escape Hunt - déclare que le chiffre d'affaires du groupe pour les 15 mois allant jusqu'au 31 mars a doublé pour atteindre 57,8 millions de livres sterling, contre 22,8 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires du groupe a doublé au cours des 15 mois précédant le 31 mars, passant de 22,8 millions de livres sterling l'année précédente à 57,8 millions de livres sterling. Quant à Escape Hunt, les ventes LFL du trimestre se sont élevées à environ 17 millions de livres sterling. Le PDG Richard Harpham a déclaré : "Les solides performances du groupe au cours des trois derniers mois de l'exercice financier sont le point culminant d'une période de croissance et de développement exceptionnels au sein de l'entreprise. Les activités du mois d'avril ont continué sur leur lancée. Nos investissements dans de nouveaux sites génèrent des rendements de premier ordre, ce qui permet à l'entreprise de générer une croissance de la valeur actionnariale et de poursuivre son expansion."

HydrogenOne Capital Growth PLC - un fonds investissant dans des entreprises d'hydrogène propre - indique que la valeur nette d'inventaire par action au 31 mars est de 103,56 pence, en hausse de 0,6 % par rapport à 102,99 pence au 31 décembre. Il constate une croissance continue du chiffre d'affaires des entreprises privées en portefeuille, qui ont réalisé un chiffre d'affaires total de 81 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 31 mars.

Block Energy PLC - Société d'exploration et de production de ressources concentrée sur la Géorgie - Annonce un protocole d'accord avec JSC Rustavi Azot, une filiale d'Indorama Corporation Pte Ltd, pour développer l'opportunité de capture et de stockage du carbone identifiée dans le réservoir de l'éocène moyen de Patardzeuli-Samgori de Block. Le protocole d'accord est non exclusif et a une durée d'un an à compter du 7 mai 2024. Paul Haywood, PDG, déclare : "Nous sommes ravis de conclure un protocole d'accord avec Rustavi Azot, et nous sommes impatients de former des équipes techniques et commerciales pour faire avancer ce projet de CSC très prometteur."

Deltex Medical Group PLC - Société basée à Chichester, Angleterre, qui fabrique des systèmes de surveillance de la circulation sanguine - Avant son assemblée générale annuelle de mercredi, le président Nigel Keen déclare que la société progresse bien dans le lancement de son moniteur TrueVue au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Il ajoute que les perspectives pour le reste de l'année restent positives.

Plant Health Care PLC - Fabricant de produits biologiques et agricoles - déclare que le revenu en 2023 a chuté à 11,2 millions de dollars, contre 11,8 millions de dollars en 2022. Au cours des quatre premiers mois de 2024, cependant, les recettes augmentent de 72 % pour atteindre 4,3 millions USD, contre 2,5 millions USD l'année précédente, stimulées par les ventes aux distributeurs américains. Le chiffre d'affaires hors États-Unis a augmenté de 23 % en 2023. La perte avant intérêts, impôts et amortissements en 2023 se réduit à 2,8 millions USD, contre 3,5 millions USD en 2022, et l'entreprise s'attend à une nouvelle amélioration en 2024. Le PDG Jeff Tweedy commente : "Alors que nous augmentons les revenus rentables de la société, nous prenons des mesures appropriées pour contrôler tous les coûts discrétionnaires et pour vivre selon nos moyens, afin de devenir positifs en termes de trésorerie le plus tôt possible."

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

