Eco Buildings Group PLC - groupe londonien spécialisé dans le logement et la construction - voit l'année 2023 marquée par sa prise de contrôle inversée d'Eco Buildings Group Ltd, société spécialisée dans le secteur des maisons modulaires préfabriquées. La perte nette se creuse pour atteindre 2,5 millions d'euros, contre 400 000 euros l'année précédente. L'entreprise note des coûts liés à la prise de contrôle inversée. L'accent a été mis sur la mise en service de nouvelles opérations à Durres, en Albanie. Eco a obtenu deux contrats en Albanie et au Kosovo, qui devraient générer 114 millions d'euros sur une période initiale de trois ans. Le placement d'actions à 55 pence chacune a permis de lever 2,7 millions de livres sterling.

Sanjay Bowry, directeur général, commente : "2023 a été une année riche en événements pour Eco Buildings, avec notamment la réalisation de notre RTO et la levée de 2,7 millions de livres sterling, le transfert des installations et des équipements de Dubaï à l'Albanie, la construction d'une nouvelle usine spécialisée et la rénovation et la mise à niveau des installations et des équipements.

"Grâce à ces améliorations, nous pouvons désormais prévoir des volumes de production plus importants de murs de la plus haute qualité à des coûts moindres. Nous planifions notre calendrier de production pour les 12 prochains mois afin d'honorer deux contrats existants qui devraient générer plus de 114 millions d'euros au cours des trois prochaines années, et nous prévoyons d'annoncer bientôt les résultats de discussions avancées pour des contrats sur d'autres marchés à croissance rapide."

Cours actuel de l'action : 12,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 55

Par Aidan Lane, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.