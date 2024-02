Eco Buildings Group Plc, anciennement Fox Marble Holdings plc, est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des solutions pour le marché du logement. La société comprend deux divisions, à savoir Eco Buildings Group Limited (Eco Buildings), qui fournit des solutions de logement basées sur la technologie du gypse renforcé de fibres de verre (GFRG) et Fox Marble Limited (Fox Marble), qui fournit du marbre transformé extrait des carrières des Balkans et utilisé dans la construction et le développement. Eco Buildings utilise la technologie des murs préfabriqués. Grâce à cette approche, Eco Buildings est en mesure de fournir des produits muraux préfabriqués et porteurs qui conviennent à la construction résidentielle, commerciale et industrielle. Fox Marble est une société d'exploitation de carrières, de traitement et de commercialisation de la pierre. Elle possède des carrières au Kosovo et en Macédoine du Nord, ainsi qu'une usine de traitement de la pierre au Kosovo.

Secteur Construction et ingénierie