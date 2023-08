Eco Science Solutions, Inc. est un fournisseur verticalement intégré de produits et de services technologiques destinés aux consommateurs et aux entreprises. Les produits de la société aident les consommateurs, les entreprises, les marques et les entrepreneurs à faire des affaires, dans le respect des règles, dans les secteurs combinés du cannabis et du chanvre à base de cannabidiol (CBD). La société a développé Herbo Enterprise Software, un logiciel personnalisable tout-en-un pour les consommateurs et les entreprises, sous forme de service (SaaS) et de ressource pour les entreprises des secteurs du cannabis et du chanvre. La Société, par l'intermédiaire de sa filiale, fournit la plateforme Ga-Du, qui est un portail sécurisé pour l'accès aux comptes et les fonctionnalités intégrant les normes bancaires actuelles pour opérer et décrocher les données en ligne. Sa plateforme fournit un écosystème pour la localisation des entreprises, les communications localisées entre les consommateurs et les opérateurs commerciaux, les réseaux sociaux thématiques, la gestion et la sélection des stocks, la facilitation des paiements et la gestion des liquidités. Sa filiale est Ga-Du Corporation.

Secteur Logiciels