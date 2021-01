Ecobank Transnational Incorporated : 2020 BRVM Provisionnal PDF 203.7 KB 29/01/2021 | 14:42 Envoyer par e-mail :

Le Groupe Ecobank publie ses résultats financiers non audités de l'exercice 2020 : Produit net bancaire : +2% à 1,6 milliards $EU ( 950 milliards FCFA )

Résultat avant impôt égal à 171,3 millions $EU ( 98,6 milliards FCFA )

Total du bilan : +9% à 25,7 milliards $EU ( 13 713,6 milliards FCFA )

Total capitaux propres : +7% à 2,0 milliards $EU ( 1 075,1 milliards FCFA) Chiffres Clés* 31 Décembre 2020 31 Décembre 2019 Variation milliers $EU millions FCFA milliers $EU millions FCFA $EU FCFA Produit net bancaire 1,649,911 949,707 1,622,259 950,264 2% -0.06% Résultat d'exploitation avant dépréciation du goodwill 330,760 190,389 405,079 237,281 -18% -20% Résultat avant impôt 171,339 98,625 405,079 237,281 -58% -58% Résultat net consolidé 93,925 54,064 274,934 161,047 -66% -66% Total du bilan 25,654,050 13,713,596 23,641,184 13,804,166 9% -1% Crédits à la clientèle 9,241,360 4,940,050 9,276,608 5,416,642 -0.4% -9% Dépôts de la clientèle 18,238,169 9,749,372 16,246,120 9,486,164 12% 3% Capitaux propres 2,011,108 1,075,055 1,885,777 1,101,111 7% -2% Résultat net par action (en cents $EU / FCFA) 0.033 0.187 0.778 4.559 96% 96% PUBLIC 1 PUBLIC Ecobank Transnational Incorporated Etats Financiers consolidés non audités Exercice clos au 31 Décembre 2020 Compte de Résultat Consolidé non audité (Montants en milliers de Dollars EU sauf indication contraire ) Exercice clos au 31 décembre 2020 2019 Produits d'intérêts 1,387,612 1,411,998 Charges d'intérêts (483,816) (662,269) Marge nette des intérêts 903,796 749,729 Produits d'honoraires et de commissions 420,306 459,866 Charges d'honoraires et de commissions (32,635) (40,350) Revenus nets de trading 318,830 381,691 Produits des autres activités 39,614 71,323 Revenus hors intérêts 746,115 872,530 Produit net bancaire 1,649,911 1,622,259 Charges du personnel (456,045) (490,311) Dotation aux amortissements (104,366) (108,504) Autres charges d'exploitation (483,312) (474,566) Total des charges d'exploitation (1,043,723) (1,073,381) Resultat d'exploitation hors provisions 606,188 548,878 Provisions sur créances douteuses (185,998) (109,915) Provisions sur autres actifs (46,317) (23,642) Provisions sur actifs finaniers (232,315) (133,557) Resultat d'exploitation 373,873 415,321 Perte monétaire nette résultant de l'économie hyperinflationniste (43,646) (9,466) Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 533 (776) Résultat d'exploitation avant dépréciation du goodwill 330,760 405,079 Dépréciation du goodwill (159,421) - Résultat avant impôt 171,339 405,079 Impôt sur les bénéfices (80,295) (134,865) Résultat net des activités poursuivies 91,044 270,214 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 2,881 4,720 Résultat net consolidé 93,925 274,934 Attribuable aux : Résultat net, part du Groupe 9,553 193,958 Résultat net des activités poursuivies 7,997 191,409 Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 1,556 2,549 Intérêts minoritaires 84,372 80,976 Résultat net des activités poursuivies 83,047 78,805 Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 1,325 2,171 93,925 274,934 Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l'exercice sur le résultat net des activités poursuivies (exprimé en cents de dollars EU par action): - Résultat de base par action 0.033 0.778 - Résultat dilué par action 0.033 0.789 Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l'exercice sur le Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (exprimé en cents de dollars EU par action): Résultat de base par action 0.006 0.010 Résultat dilué par action 0.006 0.010 Les états financiers consolidés non audités ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS). PUBLIC 2 PUBLIC Ecobank Transnational Incorporated Etats Financiers consolidés non audités Exercice clos au 31 Décembre 2020 Etat consolidé de la Situation Financière non audité (Montants en milliers de Dollars EU sauf indication contraire ) Exercice clos au 31 décembre 2020 2019 ACTIF Caisse et banques centrales 3,814,885 2,829,313 Actifs financiers de transactions 157,357 182,662 Instruments financiers dérivés 91,271 65,459 Prêts et créances sur les établissements de crédits 1,764,029 1,891,889 Prêts et créances sur la clientèle 9,241,360 9,276,608 Bons du Trésor et autres effets publics 1,705,567 1,632,749 Titres de placement et de participations 6,017,546 4,857,763 Actifs affectés en garantie 423,599 351,478 Comptes de régularisation et actifs divers 1,125,249 1,184,770 Participations dans les sociétés mises en équivalence 4,307 3,664 Immobilisations incorporelles 146,789 309,974 Immobilisations corporelles 853,737 831,182 Immeubles de placement 24,987 21,710 Actifs d'impôts différés 150,062 116,424 25,520,745 23,555,645 Actifs non courants destinés à être cédés 133,305 85,539 Total Actif 25,654,050 23,641,184 PASSIF Dépôts des établissements de crédits 2,357,871 2,207,593 Dépôts de la clientèle 18,238,169 16,246,120 Instruments financiers dérivés 78,631 51,255 Emprunts 1,658,341 2,075,001 Autres passifs 890,971 845,970 Provisions 69,392 68,482 Passifs d'impôts courants 88,477 54,756 Passifs d'impôts différés 59,160 67,556 Obligations au titre des retraites 46,552 31,082 23,487,564 21,647,815 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 155,378 107,592 Total Passif 23,642,942 21,755,407 Capitaux propres Capitaux propres part du Groupe Capital et réserves liées 2,113,961 2,113,957 Résultats cumulés non distribués et réserves (623,093) (637,264) 1,490,868 1,476,693 Intérêts minoritaires 520,240 409,084 Total capitaux propres 2,011,108 1,885,777 Total passif et capitaux propres 25,654,050 23,641,184 - Les états financiers consolidés non audités ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS). PUBLIC 3 PUBLIC Ecobank Transnational Incorporated Etats Financiers consolidés non audités Exercice clos au 31 Décembre 2020 Tableau consolidé des flux de trésorerie non audité (Montants en Dollars EU sauf indication expresse ) Exercice clos au 31 décembre 2020 2019 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation : Résultat avant impôt 171,339 405,079 Revenus nets de trading - conversion de change (214,054) (42,924) Gains ou pertes nets sur titres (15,340) (6,879) Provisions sur créances douteuses 185,998 109,915 Provisions sur autres actifs financiers 46,317 23,642 Dotations aux amortissements sur immob corporelles 81,723 88,144 Marge nette des intérêts (903,796) (749,729) Dotations aux amortissements sur logiciels et immob. Incorp. 22,643 20,360 Perte de valeur : Résultat de cession sur immobilisations corporelles (1,826) (1,279) Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence (533) 776 Impôts payés (89,342) (123,782) Variation nette des actifs et des passifs d'exploitation : - Actifs financiers de transactions 25,305 (60,379) - Instruments financiers dérivés actif (25,812) (15,545) - Autres bons du Trésor 216,251 180,562 - Prêts et créances aux etablissements financiers 100,177 (100,064) - Prêts et créances à la clientèle 18,869 (26,449) - Actifs affectés en garantie (72,121) (111,044) - Créances diverses 59,521 (445,602) - Réserves obligatoires auprès des banques centrales 70,052 (135,505) - Autres Dépôts des etablissements financiers 1,992,049 1,204,157 - Dépôts de la clientèle (110,247) 310,121 - Instruments dérivés passifs 27,376 21,348 - Autres provisions 45,001 15,503 - Autres passifs 910 (150,587) - Intérêts reçus - Intérêts payés 1,387,612 1,411,998 (483,816) (662,269) Flux net de trésorerie provenant dans les activités d'exploitation 2,534,256 1,159,568 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement : Achat de logiciels (31,033) (58,369) Acquisition d'immobilisations corporelles (271,429) (406,367) Produits de cessions d'immobilisations corporelles 170,190 292,304 Achat de titres (3,511,743) (2,911,125) Acquisition de titres d'investissements (8,091) (4,222) Produits de titres d'investissements 3,925 12,047 Produits de vente et rachat de titres 2,519,264 2,570,480 Flux net de trésorerie provenant des activités d'investissement (1,128,917) (505,252) Flux de trésorerie provenant des activités de financement : Décaissements liés aux remboursements d'emprunts (580,194) (671,050) Encaissements liés aux emprunts contractés 344,838 686,359 Dividendes payés aux actionnaires minoritaires (24,322) (19,476) Flux net de trésorerie provenant dans les activités de financement (259,678) (4,167) Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie 1,145,661 650,149 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 2,559,766 2,141,855 Effets des différences de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie (89,176) (232,238) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 3,616,251 2,559,766 Les états financiers consolidés non audités ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS). PUBLIC 4 PUBLIC Ecobank Transnational Incorporated Etats Financiers consolidés non audités Exercice clos au 31 Décembre 2020 Notes Information générale

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) et ses filiales (formant le Groupe) exercent les activités de banque de détail, banque de financement et d'investissement dans divers pays d'Afrique sub-saharienne (hors Afrique du Sud). Le Groupe est actuellement implanté dans 39 pays avec un effectif de 14,023 salariés ( 2019: 14,878) au 31 Décembre 2019.

Ecobank Transnational Incorporated est une société anonyme domiciliée au Togo. Son siège social est situé au : 2365 Boulevard du Mono, Lomé, Togo. La société est cotée

à la Bourse du Ghana, à la Bourse du Nigéria et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (Abidjan) en Côte d'Ivoire . Résumé des principaux principes comptables

Les principaux principes comptables appliqués dans la préparation des présents états financiers consolidés sont exposés ci-dessous. Ces principes comptables ont été constamment appliqués pour toutes les années présentées dans le rapport, sauf dispositions particulières . Principes d'établissement des comptes

Les états financiers consolidés du Groupe de l'exercice 2020 ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière IFRS (International Financial Reporting Standards) publiés par l' International Accounting Standards Board (IASB).

Ces états financiers consolidés ont été préparés sur la base du principe de continuité de l'exploitation et selon la méthode du coût historique, cette dernière étant modifiée par la réévaluation de certains éléments de l'actif et du passif, le cas échéant, suivant les dispositions des IFRS. Changement de méthodes comptables Les méthodes comptables ont été constamment appliquées au cours de l'exercice. Taux de créances douteuses et litigieuses

Le ratio des créances douteuses s'élevait à 7,6 % (2019: 1,4%). Responsabilité sociale

Au cours de l'année 2020, le Groupe a contribué pour un montant total de 1,4 millions $EU (2019: 2,0 millions $EU) en oeuvres sociales notamment dans les activités sportives, dons aux hôpitaux et dans l'éducation. Engagements Hors Bilan

Les passifs éventuels relatifs aux lettres de garantie bancaire, avals et cautions, lettres de crédit et engagements d'octroi de crédits s'élevaient à 3 801 millions $EU ( 2019 : 3 657 millions $EU ). Dividendes

A la prochaine assemblée générale ordinaire, il ne sera pas proposé de dividende par action au titre de l'exercice 2020 ( 2019 : 0 cents $EU ). PUBLIC 5 Attachments Original document

