Ecobank Transnational Incorporated : Q3 2020 BRVM PDF 186.19 KB

Ecobank publie ses résultats financiers audités

à fin Septembre 2020

Exercice clos le Exercice clos le Variation 30 septembre 2020 30 septembre 2019 milliers $EU millions FCFA milliers $EU millions FCFA $EU FCFA Produit net bancaire 1,213,507 708,863 1,168,992 682,441 4% 4% Charges d'exploitation - 769,391 - 449,435 - 775,960 - 452,995 -1% -1% Coût du risque - 161,803 - 94,516 - 90,042 - 52,564 80% 80% Résultat d'exploitation 282,313 164,912 302,990 176,882 -7% -7% Résultat avant impôt 250,200 146,153 302,852 176,801 -17% -17% Résultat net 27,063 15,809 218,077 127,310 -88% -88%

Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe Ecobank, a déclaré: «La conjoncture économique internationale demeure difficile en raison de la pandémie, affectant les entreprises et les ménages, en particulier avec les effets de la deuxième vague en Europe et aux États-Unis. Notre soutien continu à nos différents segments de clientèle leur a permis d'interagir plus facilement avec nous via les canaux numériques, qui ont bénéficié d'une augmentation des transactions de 49% au cours de l'année. Ecobank a également soutenu des communautés à travers l'Afrique subsaharienne, conformément à notre engagement envers le continent. Nous avons célébré notre journée annuelle Ecobank Day, en nous concentrant sur notre campagne de trois ans «Ensemble pour une meilleure santé» pour mettre en lumière la sensibilisation au diabète et aux autres maladies non transmissibles, qui ont peut-être été partiellement négligées dans l'agenda de la santé en raison de la pandémie COVID-19. Nous poursuivons notre impact positif et contribuons à sauver des vies.

«Nous consolidons nos solutions de paiement, notamment nos produits pour les émetteurs et les commerçants, les paiements digitaux et les services à valeur ajoutée, sous la houlette d'une équipe de direction déterminée. Cette consolidation nous permettra une meilleure flexibilité, d'optimiser l'exécution et d'accélérer notre objectif de positionner Ecobank comme un catalyseur des paiements en Afrique.

«Nos résultats à fin septembre 2020 ont vu le bénéfice avant dépréciation augmenter de 13% à 444 millions de dollars, et en hausse 44% hors effets des variations de change. Cependant, nous avons enregistré une charge de dépréciation non récurrente du Goodwill d'un montant de 159 millions de dollars, liée à notre acquisition d'Oceanic Bank en 2011, et une perte monétaire nette de 33 millions de dollars relative aux conditions d'hyperinflation au Zimbabwe. Ces charges ont entraîné une baisse du résultat avant impôts de 70% à 91 millions de dollars à fin septembre 2020. Notre bénéfice avant impôts hors charges de dépréciation du Goodwill est de 250 millions de dollars. La charge de goodwill n'a aucune incidence sur nos liquidités, nos clauses restrictives ou notre ratio de solvabilité. Nos plans visant à réaliser des économies de coûts de 60 à 80 millions de dollars sont en bonne voie, malgré une charge de restructuration ponctuelle de 12,5 millions de dollars. La force de notre franchise continue de se manifester avec une croissance record de 1,1 milliard de dollars des dépôts de la clientèle depuis le début de l'année, ce qui nous fournit des liquidités suffisantes. Nos niveaux de capital se sont également améliorés et sont bien au-dessus des minimums réglementaires.

«La tendance de reprise économique en Afrique subsaharienne reste incertaine au moins pour le reste de cette année et peut-être jusqu'en 2021. Néanmoins, nous sommes confiants dans la stabilité continue de nos activités alors que nous soutenons les besoins financiers de nos clients. Je dois remercier nos collaborateurs

», a conclu M. Ayeyemi.