Ecobank Transnational Incorporated : Q3 2022 BRVM

GROUPE ECOBANK

TABLEAU D'ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2022

Exercice clos le Exercice clos le Variation 30 septembre 2022 30 septembre 2021 milliers $EU millions FCFA milliers $EU millions FCFA Pourcentage Valeur (milliers $EU) Produit net bancaire 1,354,976 836,485 1,265,311 693,709 7% 89,665 Charges d'exploitation (762,203) (470,541) (737,176) (404,158) 3% - 25,027 Coût du risque (133,151) (82,200) (146,026) (80,059) -9% 12,875 Prime de non conversion sur obligations (25,000) (15,434) - - n/m n/m Résultat d'exploitation 434,622 268,310 382,109 209,492 14% 52,513 Résultat avant impôt 400,727 268,537 352,205 193,097 14% 48,522 Résultat net 278,897 193,326 256,186 140,454 9% 22,711

Ade Ayeyemi, "Nous avons continué de respecter nos priorités stratégiques et sommes en voie d'atteindre nos objectifs pour l'ensemble de l'exercice malgré la complexité de l'environnement opérationnel. Le rendement des capitaux propres corporels à l'échelle du Groupe a atteint un niveau record de 21 %, et le bénéfice avant impôts a augmenté de 14 %, ou de 48 % à taux de change constant (c'est-à-dire hors mouvements de change). Ces résultats reflètent la résilience, la forte image de marque et la diversification de notre franchise panafricaine. Nous avons constaté une activité décente des clients dans les paiements à la consommation et de gros, le financement du commerce et les marchés des devises. De plus, malgré les pressions inflationnistes, nous avons maintenu un contrôle serré sur les coûts, améliorant notre ratio coûts-revenus à 56,3 %.

Les perspectives économiques moroses ont nécessité le maintien d'un bilan sain avec des niveaux adéquats de liquidité et de capital. Par conséquent, notre ratio d'adéquation totale des fonds propres, qui s'établit à 14,4 %, est bien supérieur à nos limites internes et réglementaires. De plus, nous détenons des réserves brutes de dépréciation suffisantes pour couvrir entièrement nos prêts improductifs. Les écobanquiers ont travaillé extrêmement dur pour répondre aux besoins financiers de nos clients, et je suis fier d'eux. Comme toujours, nous travaillerons avec passion à la réalisation de notre vision et à rester la banque en laquelle l'Afrique et les amis de l'Afrique ont confiance.''