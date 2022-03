Ecobank Transnational Incorporated : Q4 2021 BRVM PDF 437.75 KB

PUBLIC#

Le Groupe Ecobank publie ses résultats financiers audités de l'exercice 2021 :

- Produit net bancaire : +5% à 1,8 milliards $EU ( 974 milliards FCFA)

- Résultat avant impôt:+174% à 478 millions $EU ( 265 milliards FCFA)

- Total du bilan : +6% à 27,6 milliards $EU ( 15 963 milliards FCFA)

-Total capitaux propres: +7% à 2,2 milliards $EU(1 254 milliards FCFA)

$EU FCFA Produit net bancaire 1 756 714 974 058 1 679 765 966 891 5% 1% Résultat avant dépréciation du goodwill 477 992 265 036 337 882 194 489 41% 36% Résultat avant impôt 477 992 265 036 174 318 100 339 174% 164% Résultat net consolidé 357 366 198 151 88 319 50 837 305% 290% 27 561 793 15 962 697 25 939 473 13 866 171 6% 15% Crédits à la clientèle 9 575 865 5 545 961 9 239 948 4 939 295 4% 12% Dépôts de la clientèle 19 713 349 11 417 190 18 296 952 9 780 795 8% 17% Capitaux propres 2 164 306 1 253 480 2 027 713 1 083 932 7% 16% Résultat net par action (en cents $EU / FCFA) 1,063 5,892 0,010 0,056 10785% 10385% Dividendes par action (en cents $EU ) 0,16 Total du bilan

2021 a été l'année de toutes les transformations pour Ecobank, déclare Ade Ayeyemi, CEO du Groupe Ecobank.

« La Banque a accompli des progrès significatifs dans la réalisation de ses priorités stratégiques et a dégagé de solides rendements commerciaux et financiers. Nos revenus ont augmenté, nous avons continué de faire preuve d'efficacité, la qualité du crédit s'est améliorée, nous avons consolidé le bilan et, pour la première fois depuis 2016, notre Conseil d'administration a recommandé le versement de dividendes aux actionnaires. »

Le résultat avant impôt ressort à 478 millions $EU, en hausse de 140 millions $EU (après dotations aux provisions pour dépréciation du goodwill de 164 millions $EU en 2020)

et nous avons enregistré un rendement record des capitaux propres tangibles (ROTE) de 19 % Le produit net bancaire (produit d'exploitation total) a augmenté de 5 % pour atteindre 1,8 milliard $EU, porté par notre modèle opérationnel diversifié et notre détermination à augmenter notre part de marché dans nos activités Financement du commerce, Paiements, produits à revenus fixes, devises et matières premières (FICC). Par ailleurs, le coefficient d'exploitation de 58,9 % a atteint un plus bas depuis 10 ans »

précise M. Ayeyemi.

La qualité du crédit demeure particulièrement élevée, avec des prêts non performants à un niveau historiquement bas de 6,2 % du total des prêts et la diminution du risque de concentration du portefeuille de crédit. Nous avons, en outre, constitué de manière proactive des provisions supérieures à 100 % des prêts non performants. La croissance des dépôts a été robuste (hausse de 1,4 milliard $EU, soit +8 %), avec à la clé une forte augmentation des liquidités et une croissance modeste de nos prêts. Les investissements dans le positionnement d'Ecobank en tant que levier crédible de l'activité économique pour les ménages, les entreprises et les gouvernements en Afrique augurent d'une année 2022 (ainsi que les années suivantes) placée sous les meilleurs auspices. Aux bénéfices procurés par ces investissements s'ajoute la perspective d'une forte reprise économique mondiale suite à l'allègement des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. »

« Toutefois, la prudence reste de mise eu égard aux déconvenues à l'échelle mondiale que sont : le projet du FMI de revoir à la baisse des prévisions de croissance mondiale, dans un contexte d'inflation galopante, avec environ 60 % des pays à faible revenu en situation ou exposés au risque de "surendettement" et la récente invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans ce contexte, le devenir des économies africaines demeure incertain alors que les risques de contagion se propagent, que la Fed américaine et les autres banques centrales des pays développés relèvent leurs taux d'intérêt, que les prix de l'énergie s'envolent et que les tensions géopolitiques exacerbent l'inflation et les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Les répercussions de ces évolutions ont déjà contraint certaines banques centrales africaines à relever leurs taux, alors que les prix des biens et des services s'envolent et que les monnaies sont sous pression, avec tout ce que cela implique en matière de sécurité. En ces temps agités, nous, autres, Ecobankers, restons concentrés à l'extrême sur la conduite responsable de nos activités, sur notre engagement envers les principes ESG et sur nos investissements dans la Fondation Ecobank. Nous n'aurons de cesse de mener à bien nos priorités stratégiques, de nous appuyer sur des technologies de pointe et de servir nos clients et nos communautés. »

Enfin, je tiens à remercier tous les Ecobankers pour leur détermination sans faille à concrétiser notre vision et à demeurer la banque dans laquelle l'Afrique et les amis de l'Afrique placent leur confiance. »

Ecobank Transnational Incorporated Exercice clos au 31 Décembre 2021

Responsabilité du Conseil d'Administration

Responsabilité relative aux états financiers consolidés

Les administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers consolidés annuels donnant une image fidèle de la situation financière de la société et du résultat de ses opérations de l'exercice. Cette responsabilité comprend :

(a) l'assurance que la société tient à jour des livres comptables probants qui présentent, avec une exactitude raisonnable, la situation financière de la société et des filiales;

(b) la conception, la mise en oeuvre et le fonctionnement d'un système de contrôle interne permettant l'établissement de comptes réguliers et sincères ne comportant pas d'anomalies significatives dues à des fraudes ou à des erreurs; et

(c) la préparation des états financiers par l'application des principes comptables appropriés, soutenus par des estimations et des jugements raisonnables et prudents appliqués de façon constante. (Permanence des méthodes).

Les administrateurs assument la responsabilité des états financiers consolidés et attestent qu'ils ont été établis en application des principes comptables appropriés, sur la base d'estimations et de jugements prudents et raisonnables, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

Les administrateurs sont d'avis que les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière du Groupe ainsi que du résultat de ses opérations au titre de l'exercice. En outre, les administrateurs acceptent la responsabilité de tenir à jour des livres comptables probants étayant la préparation des états financiers consolidés ainsi que de la fiabilité du système de contrôle interne.

A ce jour, les administrateurs n'ont connaissance d'aucun évènement indiquant que la société pourrait être en cessation d'activité dans les douze prochains mois.

Approbation des états financiers consolidés annuels

Les états financiers consolidés annuels ont été approuvés par le Conseil d'Administration du 25 Février 2022 et ont été signés par délégation par :

Alain Nkontchou

Ade Ayeyemi

Président du Conseil d'Administration

Directeur Général du Groupe

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDES RÉSUMÉS Aux actionnaires de ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED

Opinion

Les états financiers consolidés résumés d'Ecobank Transnational Incorporated, qui comprennent le bilan consolidé résumé au 31 décembre 2021, le compte de résultat consolidé résumé, l'état résumé des variations des capitaux propres et le tableau résumé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, sont tirés des états financiers consolidés audités d'Ecobank Transnational Incorporated pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

À notre avis, les états financiers consolidés résumés ci-joints sont cohérents, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers consolidés audités d'Ecobank Transnational Incorporated, conformément à la norme internationale d'audit (ISA) 810 (révisée), Missions visant la délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés.

États financiers consolidés résumés

Les états financiers consolidés résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes Internationales d'Information Financière. La lecture des états financiers résumés et du rapport de l'auditeur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers consolidés audités d'Ecobank Transnational Incorporated et du rapport de l'auditeur sur ces derniers. Ni les états financiers résumés ni les états financiers audités ne reflètent les incidences d'événements postérieurs à la date de notre rapport sur les états financiers audités.

Les états financiers consolidés audités et notre rapport sur ces états

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur les états financiers consolidés audités dans notre rapport daté du 07 Mars 2022. Ce rapport comprend également la communication de la question clé d'audit. Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période considérée.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés

La direction est responsable de la préparation des états financiers consolidés résumés conformément aux exigences.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les états financiers consolidés résumés sont cohérents, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités, sur la base des

procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme internationale d'audit (ISA) 810 (révisée), Missions visant la délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés.

Pour: Deloitte & Touche Pour: Grant Thornton Chartered Accountants Expert-comptable Lagos, Nigeria Abidjan, Côte d'Ivoire 07 Mars 2022 07 Mars 2022 Associé signataire: David Achugamonu Associé signataire: Georges Yao-Yao FRC/2013/ICAN/0000000840

Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés audités Exercice clos au 31 Décembre 2021

Compte de Résultat Consolidé

(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication contraire )

2020 Produits d'intérêts 1 473 554 1 390 438 Charges d'intérêts (529 124) (483 212) Marge nette des intérêts 944 430 907 226 Produits d'honoraires et de commissions 500 149 424 589 Charges d'honoraires et de commissions (48 720) (35 643) Revenus nets de trading 295 617 346 276 Produits des autres activités 65 238 37 317 Revenus hors intérêts 812 284 772 539 Produit net bancaire 1 756 714 1 679 765 Charges du personnel (454 937) (462 992) Dotation aux amortissements (108 669) (104 206) Autres charges d'exploitation (471 092) (486 840) Total des charges d'exploitation (1 034 698) (1 054 038) Resultat d'exploitation hors provisions 722 016 625 727 Provisions sur créances douteuses (169 610) (181 555) Provisions sur autres actifs (48 070) (45 470) Provisions sur actifs finaniers (217 680) (227 025) Resultat d'exploitation 504 336 398 702 Perte monétaire nette résultant de l'économie hyperinflationniste (25 852) (60 523) Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence (492) (297) Résultat d'exploitation avant dépréciation du goodwill 477 992 337 882 Dépréciation du goodwill - (163 564) Résultat avant impôt 477 992 174 318 Impôt sur les bénéfices (122 281) (89 335) Résultat net des activités poursuivies 355 711 84 983 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession 1 655 3 336 Résultat net consolidé 357 366 88 319 Attribuable aux : Résultat net, part du Groupe 262 234 4 202 Résultat net des activités poursuivies 261 340 2 400 Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 894 1 801 Intérêts minoritaires 95 132 84 117 Résultat net des activités poursuivies 94 371 82 582 Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 761 1 535 357 366 88 319 0,010 0,010 Exercice clos au 31 décembre 2021

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l'exercice sur le résultat net des activités poursuivies (exprimé en cents de dollars EU par action):

- Résultat de base par action 1,063

-Résultat dilué par action 1,063

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l'exercice sur le Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (exprimé en cents de dollars EU par action):Résultat de base par action Résultat dilué par actionLes états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

0,004 0,007

0,004 0,007

