Ecobank Transnational Incorporated : Q4 2022 BRVM

Le Groupe Ecobank publie ses résultats financiers de l'exercice 2022 :

- Produit net bancaire : +6% à 1,9 milliards $EU ( 1 161 milliards FCFA)

- Résultat avant impôt:+13% à 540 millions $EU ( 337 milliards FCFA)

- Total du bilan : +5% à 29,0 milliards $EU ( 17 838 milliards FCFA)

-Total capitaux propres: -6 % à 2,0 milliards $EU (1 247 milliards FCFA)

Chiffres Clés*

$EU FCFA Produit net bancaire 1,861,797 1,161,428 1,756,714 974,058 6% 19% Résultat avant impôt 540,029 336,881 477,992 265,036 13% 27% Résultat net consolidé 366,691 228,750 357,366 198,151 3% 15% Total du bilan 29,004,169 17,837,510 27,561,793 15,962,697 5% 12% Crédits à la clientèle 11,002,905 6,766,766 9,575,865 5,545,961 15% 22% Dépôts de la clientèle 20,813,313 12,800,148 19,713,349 11,417,190 6% 12% Capitaux propres 2,027,015 1,246,610 2,164,306 1,253,480 -6% -1% Résultat net par action (en cents $EU / FCFA) 1.165 7.266 1.063 5.892 10% 23% Dividende par action (cents $EU ) 0,11 - 0,16 - - -

31 Décembre 2022 milliers $EU millions FCFA 31 Décembre 2021 milliers $EU millions FCFAVariation

« La solide performance d'Ecobank en 2022 reflète la force de notre modèle d'affaires diversifié, de notre plateforme technologique évolutive et de la résilience continue des Ecobankiers à servir nos clients dans un contaxte macroéconomique difficiles. Par conséquent, nous avons augmenté le résultat avant impôt de 13 % pour atteindre 540 millions de dollars, le bénéfice par action s'accroît de 10 % et généré un rendement record des capitaux propres de 21,1 %. De plus, nous avons géré la banque efficacement, en réduisant le coefficient d'exploitation à 56,4 %.Nous avons amélioré la qualité du portefeuille de crédits, les créances douteuses représentent désormais 5,2 % du total des prêts. Enfin, nous avons maintenu une bonne structure financière avec un solide ratio d'adéquation du capital de 14,4 %, au-dessus du capital minimum réglementaire.

« Je reconnais le succès que mon prédécesseurAde Ayeyemi a obtenu avec son équipe à la suite duquel j'ai pris la direction du Groupe le 1er mars. Ecobank est une excellente institution avec des avantages compétitifs substantiels. J'en suis encore au début de mon mandat, mais je voudrais donner un premier aperçu des choses que nous prévoyons de réaliser. Clarté autour de l'orientation stratégique pour s'assurer que nous sommes tous

responsables et redevables en tant que gestionnaires des fonds de nos actionnaires. Egalement, redynamiser le service à la clientèle en investissant dans nos ressources humaines et nos systèmes et, surtout, dans les valeurs culturelles qui assureront son succès. Nous continuerons d'investir dans la technologie et l'architecture des systèmes pour améliorer la satisfaction de nos clients et différencier Ecobank sur le marché. Enfin, nous prendrons des mesures pour élever l'objectif de la marque Ecobank et nous assurer que nous sommes une force pour le bien dans les communautés que nous servons. Je suis impatient de travailler avec les parties prenantes internes et externes pour tracer la voie future d'Ecobank. »

*Les états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

Ecobank Transnational Incorporated

Exercice clos au 31 Décembre 2022

RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS

Responsabilité à l'égard des états financiers consolidés annuels

Les Administrateurs sont responsables, au titre de chaque exercice, de l'établissement d'états financiers consolidés qui donnent une image fidèle et sincère de la situation financière du Groupe au 31 décembre 2022 et du résultat de ses opérations, du tableau des flux de trésorerie, du compte de résultat et du tableau de variation des capitaux propres pour l'exercice clos, conformément aux normes internationales d'information financière (« IFRS »). Cette responsabilité implique de s'assurer que le Groupe :

a) tient des livres comptables appropriés qui rendent compte, avec une précision raisonnable, de lasituation financière du Groupe ;

(b) établit des contrôles internes appropriés pour protéger ses actifs et prévenir et détecter les fraudes et autres irrégularités ; et

c) établit ses états financiers consolidés à l'aide de méthodes comptables appropriées reposant sur desjugements et estimations raisonnables et prudents, et qui sont appliquées de manière constante.

Les Administrateurs assument la responsabilité des états financiers consolidés, qui ont été établis à l'aide de méthodes comptables appropriées reposant sur des jugements et estimations raisonnables et prudents, conformément aux normes IFRS.

Les Administrateurs n'ont eu connaissance d'aucun élément indiquant que l'activité du groupe ne se poursuivrait pas pendant douze mois au moins à compter de la date de la présente déclaration.

Les Administrateurs sont d'avis que les états financiers consolidés donnent une image fidèle et sincère de la situation financière du Groupe et de son résultat. Les Administrateurs assument également la responsabilité de la tenue de livres comptables qui peuvent être utilisés pour l'établissement des états financiers, ainsi que des systèmes adéquats de contrôle financier interne.

Approbation des états financiers consolidés annuels

Les états financiers consolidés annuels ont été approuvés par le Conseil d'Administration le 24 février 2023 et signés en son nom par :

Alain Nkontchou

Ade Ayeyemi

Président du Conseil d'Administration

Directeur Général du Groupe

Ecobank Transnational Incorporated

Etats Financiers consolidés Exercice clos au 31 Décembre 2022

Compte de Résultat Consolidé

(Montants en milliers de Dollars EU sauf indication contraire )

2021 Produits d'intérêts 1,617,454 1,473,554 Charges d'intérêts (603,751) (529,124) Marge nette des intérêts 1,013,703 944,430 Produits d'honoraires et de commissions 533,612 500,149 Charges d'honoraires et de commissions (62,915) (48,720) Revenus nets de trading 310,606 295,617 Produits des autres activités 66,791 65,238 Revenus hors intérêts 848,094 812,284 Produit net bancaire 1,861,797 1,756,714 Charges du personnel (447,358) (454,937) Dotation aux amortissements (101,282) (108,669) Autres charges d'exploitation (501,741) (471,092) Total des charges d'exploitation (1,050,381) (1,034,698) Resultat d'exploitation hors provisions 811,416 722,016 Provisions sur créances douteuses (10,328) (169,610) Provisions sur autres actifs (187,738) (48,070) Provisions sur actifs finaniers (198,066) (217,680) Prime de non conversion sur obligations (40,000) - Resultat d'exploitation 573,350 504,336 Perte monétaire nette résultant de l'économie hyperinflationniste (33,891) (25,852) Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 570 (492) Resultat avant impôts 540,029 477,992 Impôt sur les bénéfices (173,338) (122,281) Résultat net des activités poursuivies 366,691 355,711 Résultat net d'impôt des activités arrêtées ou en cours de cession - 1,655 Résultat net consolidé 366,691 357,366 Attribuable aux : Résultat net, part du Groupe 286,430 262,234 Résultat net des activités poursuivies 286,430 261,340 Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession - 894 Détenteurs autres capitaux propres 7,312 - Intérêts minoritaires 72,949 95,132 Résultat net des activités poursuivies 72,949 94,371 Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession - 761 366,691 357,366 1.063 1.063 Exercice clos au 31 décembre 2022

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l'exercice sur le résultat net des activités poursuivies (exprimé en cents de dollars EU par action):

- Résultat de base par action 1.165

-Résultat dilué par action 1.165

Résultat net par action à attribuer aux actionnaires du Groupe durant l'exercice sur le Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (exprimé en cents de dollars EU par action):Résultat de base par action Résultat dilué par actionLes états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

- 0.004

- 0.004