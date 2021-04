Ecobank Transnational Incorporated : Q1 2021 BRVM PDF 175.08 KB

GROUPE ECOBANK

TABLEAU D'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2021

Exercice clos le Exercice clos le Variation 31 Mars 2021 31 Mars 2020 milliers $EU millions FCFA milliers $EU millions FCFA Pourcentage Valeur (milliers $EU) Produit net bancaire 409 389 222 720 392 658 233 826 4% 16 731 Charges d'exploitation -242 761 -132 069 -259 306 -154 416 -6% 16 545 Coût du risque -56 693 -31 154 -42 234 -25 150 34% -14 459 Résultat d'exploitation 109 935 59 497 91 118 54 260 21% 18 817 Résultat avant impôt 100 318 59 508 90 256 53 747 11% 10 062 Résultat net 75 827 46 185 67 487 40 187 12% 8 340

Mr Ayeyemi, Directeur Général du Groupe a déclaré : "La performance du Groupe au premier trimestre a été solide, malgré l'environnement d'exploitation toujours difficile. Les revenus ont augmenté de 4% à 409 millions $EU et nous avons réalisé un bénéfice avant impôts de 100 millions $EU, soit une augmentation de 11% en glissement annuel. Le bénéfice par action a augmenté de 8% et le rendement des capitaux propres corporels a été de 15,7%. Ces résultats reflètent les avantages de notre diversification et la concentration sur nos priorités stratégiques. "

«Nous sommes également satisfaits des résultats de nos pôles d'activités. Notre pôle Banque de Financement et d'Investissement a enregistré une augmentation de 4% de ses revenus, grâce à une optimisation des actifs et à un soutien à la clientèle avec des solutions financières structurées. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13% dans la Banque Commerciale, soutenu par une augmentation des revenus de gestion de trésorerie alors que les restrictions induites par la pandémie ont été assouplies et que l'activité des clients a augmenté. Cependant, le consommateur continue à être impacté d'où la baisse de 3% du segment Banque de Particuliers. Mais nous sommes encouragés par la reprise progressive des dépenses de consommation que nous observons. Nous avons maintenu nos objectifs d'efficacité opérationnelle et avons encore amélioré notre coefficient d'exploitation de 62,7% au quatrième trimestre 2020 à 59,3% au trimestre en cours, soit le plus bas depuis une décennie. Nous avons continué de constituer des provisions sur les créances douteuses en ligne avec notre objectif d'atteindre une couverture des risques proche de 100% à court terme. Le ratio de couverture s'est amélioré à 81,5%, contre 74,5% au quatrième trimestre de 2020 », a ajouté Mr Ayeyemi.

"Notre bilan demeure liquide, robuste et sain, nous donnant les capacités de répondre aux besoins financiers de nos clients. L'accent mis sur la digitalisation dans tous nos engagements clients a contribué à une croissance soutenue des dépôts. "

Le Directeur Général a conclu :«Enfin, je suis fier de mes collègues Ecobankers qui continuent de servir nos clients et nos communautés. Bien que les perspectives économiques restent incertaines, la résurgence de virus dans certaines régions du monde créant une fragilité dans la reprise économique, quel qu'en soit le résultat, nous nous efforçons de rester résilients et créer de la valeur pour les actionnaires à long terme. Nous stimulerons la dynamique pour assurer une croissance durable des revenus en nous concentrant clairement sur nos ressources humaines, nos plates-formes, nos produits et, en fin de compte, la performance. "