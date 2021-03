Ecobank Transnational Incorporated : Q4 2020 BRVM PDF 739.77 KB

Le Groupe Ecobank publie ses résultats financiers audités de l'exercice 2020 :

- Produit net bancaire : +4% à 1,7 milliards $EU ( 967 milliards FCFA )

- Résultat avant impôt égal à 174,3 millions $EU ( 100,3 milliards FCFA )

- Total du bilan : +10% à 25,9 milliards $EU ( 13 866,2 milliards FCFA )

- Total capitaux propres : +8% à 2,0 milliards $EU ( 1 083,9 milliards FCFA)

$EU FCFA Produit net bancaire 1 679 765 966 891 1 622 259 950 264 4% 2% Résultat d'exploitation avant dépréciation du goodwill 337 882 194 489 405 079 237 281 -17% -18% Résultat avant impôt 174 318 100 339 405 079 237 281 -57% -58% Résultat net consolidé 88 319 50 837 274 934 161 047 -68% -68% 25 939 473 13 866 171 23 641 184 13 804 166 10% 0,4% Crédits à la clientèle 9 239 948 4 939 295 9 276 608 5 416 642 -0,4% -9% Dépôts de la clientèle 18 296 952 9 780 795 16 246 120 9 486 164 13% 3% Capitaux propres 2 027 713 1 083 932 1 885 777 1 101 111 8% -2% Résultat net par action (en cents $EU / FCFA) 0,010 0,056 0,778 4,559 99% 99% Total du bilan

Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe Ecobank : « Nous avons vécu une année difficile, pendant laquelle la pandémie de coronavirus a testé les limites de l'esprit humain et sa résilience face à l'adversité. Les gouvernements, les entreprises et les ménages ont ainsi travaillé sans relâche pour protéger leurs citoyens, leurs clients et leurs proches. Pour ma part, je suis fier de tous les efforts déployés par les collaborateurs de Ecobank pour assurer la continuité du service à nos clients. Je me félicite également du soutien que nous avons pu apporter aux communautés dans lesquelles nous sommes implantés. »

Malgré les difficultés liées à la pandémie, le Groupe enregistre une croissance de 4 % de de son chiffre d'affaires à 1,7 milliard $EU. Le résultat avant impôt et provisions augmente de 14% à 626 millions $EU et une croissance de la valeur nette par action de 16% à 0,0547 $EU, grâce à la diversification sectorielle et géographique de nos activités. Le résultat avant impôt recule cependant de 57 % à 174 millions $EU, principalement en raison de la provision pour dépréciation du goodwill (164 millions $EU), la perte liée à l'hyper-inflation (61 millions $EU) ainsi que d'une augmentation des frais juridique et de restructurations de 44 millions $EU. La Banque de Grande Entreprise et d'Investissement est le principal moteur de performance, avec une croissance du résultat avant impôt de 45 %, grâce au repositionnement de l'activité Taux, devises et matières premières (FICC)

destiné à proposer des produits innovants et structurés, principalement aux gouvernements. La Banque de Particuliers et la Banque Commerciale affiche des résultats en baisse, touchée de façon significative par les répercussions de la pandémie sur les ménages et les petites entreprises. Ces deux activités sont néanmoins à l'origine de la croissance record des dépôts de la clientèle (+2 milliards $EU) à 18,3 milliards $EU, à la faveur de l'adoption massive des plateformes numériques par les clients.

Les résultats des régions bénéficient de la poursuite du dynamisme de l'exécution de notre stratégie. Le rendement des capitaux propres (ROE) du Nigéria s'améliore, et la région renforce également ses niveaux de liquidité et de fonds propres. Les régions UEMOA et AWA enregistrent de solides rendements des capitaux propres, reflet de leur position de leader dans leur région respective. La région CESA, pénalisée par l'hyper-inflation au Zimbabwe et au Soudan du Sud, affiche des résultats modestes. À l'échelle du Groupe, nous terminons l'exercice avec un ratio d'adéquation des fonds propres total de 12,3 % (estimation provisoire), contre 11,6 % à l'ouverture. Nous avons amélioré notre coefficient d'exploitation de 342 points de base, à 62,7 %, tout en continuant d'ajuster la base de coûts de l'entreprise. Avec un résultat avant impôts et provisions en hausse de 77 millions $EU, nous avons considérablement augmenté les provisions pour dépréciation brutes. Nous avons inversé la courbe de la qualité du portefeuille. Les créances douteuses se sont considérablement réduites, comme en témoigne notre ratio de créances douteuses de 7,6%. Nous avons clôturé l'exercice avec un taux de couverture de 75%, contre 58% en 2019, et visons 100% à court terme.

Et M. Ayeyemi de conclure : « Nous allons poursuivre nos investissements dans les technologies et les activités de paiement afin d'offrir à nos clients un service d'excellence. Nous restons optimistes quant à la croissance future et à notre capacité à créer de la valeur pour les actionnaires en utilisant nos investissements et nos réalisations pour accroître nos revenus et générer des rendements à long terme, malgré les défis à court terme du COVID-19. Je remercie tous les collaborateurs de Ecobank pour le dévouement dont ils continuent à faire preuve pour aider nos clients, nos communautés et nos gouvernements. »

Ecobank Transnational Incorporated Exercice clos au 31 Décembre 2020

Responsabilité du Conseil d'Administration

Responsabilité relative aux états financiers consolidés

Les administrateurs sont responsables de la préparation des états financiers consolidés annuels donnant une image fidèle de la situation financière de la société et du résultat de ses opérations de l'exercice. Cette responsabilité comprend :

(a) l'assurance que la société tient à jour des livres comptables probants qui présentent, avec une exactitude raisonnable, la situation financière de la société et des filiales;

(b) la conception, la mise en oeuvre et le fonctionnement d'un système de contrôle interne permettant l'établissement de comptes réguliers et sincères ne comportant pas d'anomalies significatives dues à des fraudes ou à des erreurs; et

(c) la préparation des états financiers par l'application des principes comptables appropriés, soutenus par des estimations et des jugements raisonnables et prudents appliqués de façon constante. (Permanence des méthodes).

Les administrateurs assument la responsabilité des états financiers consolidés et attestent qu'ils ont été établis en application des principes comptables appropriés, sur la base d'estimations et de jugements prudents et raisonnables, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

Les administrateurs sont d'avis que les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière du Groupe ainsi que du résultat de ses opérations au titre de l'exercice. En outre, les administrateurs acceptent la responsabilité de tenir à jour des livres comptables probants étayant la préparation des états financiers consolidés ainsi que de la fiabilité du système de contrôle interne.

A ce jour, les administrateurs n'ont connaissance d'aucun évènement indiquant que la société pourrait être en cessation d'activité dans les douze prochains mois.

Approbation des états financiers consolidés annuels

Les états financiers consolidés annuels ont été approuvés par le Conseil d'Administration du 25 Février 2021 et ont été signés par délégation par :

Alain Nkontchou

Ade Ayeyemi

Président du Conseil d'Administration

Directeur Général du Groupe

Rapport des Auditeurs Indépendants sur les états financiers résumés

Rapport sur les états financiers consolidés

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés ci-joint d'Ecobank Transnational Incorporated et ses filiales (« le Groupe ») figurant aux pages 8 à 136 comprenant l'état consolidé de la situation financière au 31 Décembre 2020, ainsi que le compte de résultat consolidé et l'état consolidé du résultat global, l'état consolidé de variation des capitaux propres et, l'état consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date et, les notes explicatives aux états financiers consolidés incluant un résumé des principales méthodes comptables.

A notre avis, les états financiers consolidés ci-joint donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée d'Ecobank Transnational Incorporated au 31 Décembre 2020, ainsi que de sa performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISAs). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont décrites dans notre rapport, dans la section « Responsabilités des auditeurs vis-à-vis des états financiers ». Nous sommes indépendants vis-à-vis d'Ecobank Transnational Incorporated conformément aux dispositions du Code de déontologie des professionnels comptables émis par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (Code IESBA), au code international de déontologie des professionnels comptables (y compris les normes internationales d'indépendance) (IESBA code) ainsi que d'autres exigences d'éthique dont nous devons tenir compte pour l'audit des états financiers et, nous nous sommes acquittés de toute nos autres responsabilités éthiques conformément au Code IESBA et aux autres exigences éthiques pertinentes pour notre audit des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Points clés de l'audit

Les points clés de l'audit sont des questions qui, de notre jugement professionnel, sont les plus significatives de notre audit des états financiers consolidés de la période sous revue. Ces questions ont été traitées dans le cadre de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur ensemble et, dans la formation de notre opinion sur les comptes et, ces questions ne font pas l'objet d'une opinion séparée.

Les points clés de l'audit relevés ci-dessous sont liés aux états financiers consolidés.

Points clés de l'audit Traitement du point clé de l'audit Dépréciation des prêts et avances à la clientèle Les prêts et avances à la clientèle constituent une part significative du total de l'actif de Ecobank Transnational Incorporated. Au 31 Décembre 2020, le montant brut des prêts et avances s'élevait à 9 798 millions de $EU (2019 : 9 834 millions de $EU) Nous avons focalisé nos tests de dépréciation des prêts et avances à la clientèle sur les données et hypothèses clés retenues par la Direction et les Administrateurs. De manière spécifique, nos procédures d'audit ont consisté à :

.