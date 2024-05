Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. Les objectifs d'investissement de la société sont d'obtenir un rendement élevé et sûr sur son portefeuille d'investissement et de réaliser une croissance à long terme de la valeur en capital de son portefeuille au profit des actionnaires, tout en veillant à préserver le capital des actionnaires. Ses actifs sont principalement investis dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés de services publics et d'infrastructures dans les pays développés. Ces sociétés ont des secteurs d'activité à la fois réglementés et orientés vers la croissance. Elle peut investir jusqu'à 10 % du portefeuille, au moment de l'acquisition, dans des titres de sociétés cotées sur des bourses reconnues dans des pays non membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). La société investit dans divers secteurs, tels que les services environnementaux, les énergies renouvelables, le nucléaire et les infrastructures, entre autres. Ecofin Advisors Limited est le gestionnaire d'investissement de la société.