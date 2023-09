Ecolab Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits et de services de nettoyage et de désinfection. L'activité est assurée auprès des hôtels, des restaurants, des hôpitaux, des écoles, des commerces, des blanchisseries commerciales et industrielles, des usines alimentaires, etc. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - vente de produits pour le traitement des eaux usées ; - vente de produits et de services de nettoyage et de désinfection : liquides vaisselle, détergents, détachants, désinfectants, savons, désodorisants, distributeurs de produits, équipements (lave-vaisselle, lave-linge, etc.), services de nettoyage, de formation, etc. ; - prestations de dératisation, de réparation et de maintenance : prestations de détection et d'élimination des rats, et prestations de réparation et de maintenance des équipements de cuisine et de réfrigération. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,1%), Europe (20,9%), Chine (4,8%), Asie-Pacifique (8,6%), Amérique latine (6,1%), Inde-Moyen Orient-Afrique (3,6%) et Canada (2,9%).

Secteur Chimie de spécialité