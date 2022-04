Ecolab investit dans les énergies renouvelables pour répondre à 100 % des besoins européens en électricité de l'entreprise

Le parc éolien développé par Low Carbon en Finlande augmentera l'approvisionnement mondial en énergie renouvelable d'Ecolab à près de 80 %

Ecolab Inc., leader mondial des solutions et services d'eau, d'hygiène et de prévention des infections, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'achat d'électricité virtuel qui soutiendra la construction et l'exploitation d'un parc éolien à cinq turbines sur la côte ouest de la Finlande.

Le parc éolien de Mörknässkogen, développé par la société d'investissement et de gestion d'actifs dans les énergies renouvelables Low Carbon, produira environ 100 GWh d'énergie renouvelable chaque année, soit suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 29 000 foyers. Il réduira les gaz à effet de serre potentiels d'environ 20 900 tonnes et couvrira 100 % de l'électricité qu'Ecolab utilise pour alimenter tous les sites européens, dont 15 bureaux majeurs, 26 installations de production et sept centres de R&D. Le parc éolien devrait entrer en service d'ici la fin de 2023. Le projet est une démonstration supplémentaire de la manière dont Ecolab atteint des objectifs de développement durable audacieux.

« Dans le cadre d'une surveillance accrue de la consommation d'énergie et d'engagements zéro net, nous sommes fiers d'investir dans des options renouvelables qui sont bonnes à la fois pour les activités d'Ecolab et pour notre planète », a déclaré Emilio Tenuta, directeur du développement durable chez Ecolab. « Un grand nombre des plus de 47 000 associés d'Ecolab dans le monde soutiennent nos clients dans leur transition vers le zéro net, et cet accord est un exemple concret du passage de l'engagement à l'action ».

« Nous sommes ravis de nous associer à Ecolab, un leader mondial du développement durable, pour apporter une infrastructure d'énergie renouvelable supplémentaire au mix énergétique renouvelable déjà convoité de la Finlande », a déclaré John Graves, DSI du Fonds d'énergies renouvelables de Low Carbon. « Le projet éolien de Mörknässkogen montre comment les entreprises avant-gardistes peuvent avoir un impact réel lorsque nous travaillons ensemble pour promouvoir un avenir durable ».

L'annonce faite aujourd'hui s'appuie sur un investissement fait par Ecolab en 2018, qui a ajouté suffisamment de sources d'énergie renouvelables pour couvrir 100 % des opérations de l'entreprise en Amérique du Nord. Ensemble, les deux accords permettront désormais à Ecolab de produire près de 80 % de son électricité, contre 58 %, à partir de sources renouvelables et de franchir une étape importante vers l'objectif de l'entreprise qui est d'atteindre 100 % d'électricité renouvelable dans le monde d'ici 2030. Ces progrès placent Ecolab bien en avance sur son calendrier pour respecter les directives en matière d'énergie renouvelable définies par RE100, une initiative d'entreprise mondiale visant à atteindre 100 % d'électricité renouvelable d'ici 2050, dont Ecolab est membre.

Pour plus d'informations sur les Objectifs avec impact 2030 d'Ecolab et les progrès réalisés à ce jour, rendez-vous sur www.ecolab.com/corporate-responsibility/2030-Impact-Goals. Pour plus d'informations sur l'engagement d'Ecolab à exercer ses activités de manière durable, rendez-vous sur ecolab.com/corporate-responsibility.

À propos d'Ecolab

Partenaire de confiance dans près de trois millions de sites clients, Ecolab (ECL) est le leader mondial des solutions et services d'eau, d'hygiène et de prévention des infections, qui aident à protéger la santé des personnes, de la planète et des entreprises. Avec un chiffre d’affaires de 13 milliards USD et plus de 47 000 collaborateurs, Ecolab fournit des solutions scientifiques complètes, des informations basées sur les données et un service de classe mondiale pour promouvoir la sécurité alimentaire, maintenir des environnements propres et sûrs, optimiser la consommation d’eau et d’énergie et améliorer les efficacités opérationnelles pour les clients des secteurs des produits alimentaires, des soins de santé, de l’énergie, de l’hôtellerie et de l'industrie dans plus de 170 pays à travers le monde. www.ecolab.com.

À propos de Low Carbon

Low Carbon est une plateforme d'investissement et de gestion d'actifs dans les énergies renouvelables de premier plan, engagée dans le développement et l'exploitation des énergies renouvelables à grande échelle. Low Carbon investit à la fois dans des développeurs et des projets d'énergies renouvelables à travers une gamme de technologies d'énergies renouvelables, y compris le solaire photovoltaïque, l'éolien, le stockage d'énergie, la valorisation énergétique des déchets et l'efficacité énergétique. Low Carbon, une société certifiée B Corp, a fait ses preuves dans le développement, la construction, le financement et la gestion d'actifs d'énergies renouvelables et reste impliquée dans les projets à long terme, grâce à une équipe de gestion d'actifs dédiée qui gère les actifs au bilan et pour des tiers. Avec un important pipeline international d'énergies renouvelables en développement, Low Carbon est bien placée pour tirer parti des possibilités offertes par l'augmentation des besoins en matière d'énergies renouvelables et de sécurité énergétique. www.lowcarbon.com

(ECL-C)

