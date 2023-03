Le propriétaire de Exclusive-Coupons.com, Quotient Technology, envisage une vente -sources 07/03/2023 | 15:44 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Quotient Technology Inc, la société mère de Coupons.com, explore des options qui incluent la vente de la société alors qu'elle est aux prises avec un effondrement des revenus publicitaires, selon des personnes connaissant bien le dossier. La société basée à Salt Lake City, Utah, qui a une capitalisation boursière d'environ 320 millions de dollars, travaille avec la banque d'investissement Houlihan Lokey Inc sur un processus de vente qui est en cours depuis plusieurs semaines, ont indiqué les sources. Il n'y a aucune certitude que Quotient conclue un accord, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat car les délibérations sont confidentielles. Quotient Technology et Houlihan Lokey ont refusé de faire des commentaires. Fondée aux débuts d'Internet en 1998, Quotient exploite Coupons.com et d'autres plateformes de marketing numérique proposant des promotions aux consommateurs. Elle se concentre sur le secteur de l'épicerie aux États-Unis et compte parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises de consommation au monde, représentant plus de 2 500 marques. Quotient a bénéficié de la fermeture de la pandémie de COVID-19 qui a poussé de nombreux consommateurs à faire leurs courses en ligne. Mais la fortune de la société s'est inversée car ses clients ont réduit leurs dépenses publicitaires par crainte d'un ralentissement économique. Ses actions ont perdu 80 % de leur valeur depuis avril 2021. Quotient a déclaré le mois dernier que ses revenus ont baissé de 521,5 millions de dollars en 2021 à 288,8 millions de dollars en 2022, tandis que sa perte opérationnelle nette s'est creusée de 45,6 millions de dollars à 76,5 millions de dollars. La société a décroché un prêt de 55 millions de dollars et une ligne de crédit de 50 millions de dollars en décembre, ce qui lui a permis de retirer un billet convertible de 200 millions de dollars. Quotient a également confié récemment à son directeur financier, Yuneeb Khan, de nouvelles responsabilités en tant que directeur opérationnel. L'année dernière, Quotient a évité une contestation du conseil d'administration par le fonds spéculatif Engaged Capital LLC en acceptant d'ajouter deux administrateurs à son conseil. Engaged Capital était le principal actionnaire de Quotient à la fin du mois de décembre avec une participation de 8,4 %, selon les données disponibles les plus récentes.

© Zonebourse avec Reuters 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ECOM PRODUCTS GROUP CORPORATION -1.10% 0.18 0.00% HOULIHAN LOKEY, INC. -0.36% 94.285 8.25% QUOTIENT TECHNOLOGY INC. 6.93% 3.89 -3.21% Toute l'actualité sur ECOM PRODUCTS GROUP CORPORATION 15:44 Le propriétaire de Exclusive-Coupons.com, Quotient Technology, envisage une vente -sour.. ZR 2017 Le groupe Ecom Products fournit des prévisions de ventes pour l'année 2017 CI