(Alliance News) - Ecomembrane Spa a annoncé que SBS Solar Srl, filiale à 55% d'Ecomembrane et faisant partie du périmètre de consolidation, a signé un contrat-cadre de trois ans avec un opérateur énergétique de premier plan pour la conception et la fourniture de suiveurs solaires Solaxis à axe unique sur neuf centrales photovoltaïques, qui seront construites à l'avenir, pour une capacité installée totale de plus de 100MW.

Pour les quatre premières centrales, SBS aura un droit exclusif, tandis que pour les suivantes, elle aura un droit de dernier appel, c'est-à-dire qu'elle pourra s'aligner sur toute autre offre reçue d'autres fournisseurs.

La valeur totale des matériaux achetés au titre de l'accord-cadre, pour les quatre premières usines sous exclusivité, est estimée et ne dépassera pas 6,5 millions d'euros sur une période de trois ans.

Lorenzo Spedini, PDG d'Ecomembrane, a déclaré : "Ce contrat confirme la validité de la technologie de SBS Solar dans la conception de suiveurs à axe unique et constitue un premier pas important vers la stratégie du groupe visant à élargir son offre de composants pour le secteur des énergies renouvelables.

L'action d'Ecomembrane se négocie à 5,85 euros.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

