(Alliance News) - Ecomembrane Spa a annoncé jeudi qu'elle a signé un accord avec Little Rock Holdings Inc, par l'intermédiaire de sa filiale Ecomembrane LLC, pour acheter 100% des actions de Splash SuperPools Ltd, une société américaine basée à Little Rock, Arkansas, opérant dans le traitement et la production de membranes en PVC pour les piscines et les usines de biogaz, pour un montant de 2,3 millions de dollars.

L'accord comprend un ensemble de déclarations et de garanties émises par le vendeur et la clôture de l'opération devrait avoir lieu d'ici le 31 octobre.

Splash SuperPools emploie vingt personnes et devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,5 million d'USD.

La société était également déjà partenaire d'Ecomembrane LLC par le biais d'un accord de service en vertu duquel, moyennant une redevance mensuelle, elle mettait à la disposition de cette dernière les ressources nécessaires pour assurer ses opérations sur le marché américain.

"L'achat de Splash, financé par une partie des fonds levés lors de l'introduction en bourse, permettra à Ecomembrane de se réorganiser et de consolider sa présence et son positionnement sur le marché américain, qui devrait connaître une forte croissance", a déclaré la société dans une note.

Lorenzo Spedini, PDG d'Ecomembrane, a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir annoncer cette transaction qui, conformément aux stratégies de croissance par des canaux externes annoncées lors de l'introduction en bourse, nous permettra de réorganiser et de consolider notre présence aux États-Unis, l'un des marchés les plus importants et les plus prometteurs, compte tenu également des récentes interventions gouvernementales qui ont été mises en place pour accélérer le développement des énergies renouvelables. La transaction confirme également, suite à l'accord récent avec Vorn pour la vente des actions d'Alvus et de Favus, la capacité d'Ecomembrane à poursuivre des opérations de fusion et d'acquisition visant à atteindre ses objectifs stratégiques, également suite à l'introduction en bourse".

L'action d'Ecomembrane a clôturé jeudi en baisse de 2,4 %, à 8,00 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.