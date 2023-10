(Alliance News) - Ecomembrane Spa a annoncé jeudi la finalisation de la vente de ses parts dans Alvus Srl et Favus Srl à VORN Bioenergy GmbH.

La société a également annoncé qu'elle avait conclu un accord avec VORN pour établir les conditions-cadres de la fourniture de composants et de l'installation d'au moins six usines de biométhane que VORN - ou ses filiales - développera et construira en Italie au cours de la période contractuelle jusqu'au 31 décembre 2027.

L'action d'Ecomembrane a clôturé jeudi en hausse de 0,7 %, à 8,30 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.