(Alliance News) - Ecomembrane Spa a annoncé mardi qu'elle avait reçu une commande de 1,6 million d'euros pour la fourniture de composants destinés à la construction d'un gazomètre pour le stockage du CO2, les dates de livraison étant prévues pour la fin de cette année.

Le client est une entreprise italienne innovante qui a développé une technologie pionnière utilisant le CO2, stocké dans le gazomètre, pour obtenir de l'énergie propre lorsque l'énergie solaire n'est pas disponible. Le système utilise le dioxyde de carbone stocké dans le gazomètre comme fluide pour stocker de l'énergie en utilisant des sauts de pression.

Lorenzo Spedini, PDG d'Ecomembrane, a déclaré : "Nous sommes très heureux de cette nouvelle commande, qui témoigne une fois de plus de la fiabilité de nos produits et de notre savoir-faire et confirme la position de leader d'Ecomembrane en tant qu'entreprise de stockage de gaz, constamment projetée vers des technologies et des solutions innovantes dans le secteur de l'énergie verte.

L'action d'Ecomembrane a clôturé mardi en hausse de 0,7 %, à 8,46 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

