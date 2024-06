Ecomiam : A suivre aujourd'hui

Le 20 juin 2024 à 08:03 Partager

écomiam a annoncé le lancement d’une levée de fonds d’environ 5 millions d’euros pour accélérer sa " recovery " et engager un nouveau cycle de croissance rentable. Le prix par action a été fixé à 2,70 euros, soit une décote de 3,6% par rapport au cours moyen pondéré des 5 dernières séances précédant le 19 juin 2024. L’offre globale comprend une offre réservée à une catégorie de bénéficiaires ainsi qu’une offre au public à destination des investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid.



La clôture de l'Offre PrimaryBid a été fixée au 19 juin 2024 à 22h et de l'offre réservée à une catégorie de bénéficiaires le 20 juin 2024 avant l'ouverture des marchés.



4,5 millions d'euros ont déjà été sécurisés auprès d'Odyssée Venture et de Christophe Vasseur, directeur général délégué d'écomiam.



L'opération envisagée doit permettre à écomiam de soutenir sa stratégie de croissance et d'amélioration de la rentabilité. Ainsi, pour 2028, écomiam vise à atteindre un réseau de 100 magasins, avec un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros, ce qui devrait conduire à un résultat d'exploitation de l'ordre de 4 millions.