Ecomiam : Activité du 1er trimestre 2021/22 en croissance de +32,1%

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce son chiffre d'affaires magasins[2] non audité au 31 décembre 2021 (période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021).

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins 2 2020/21 2021/22 Variation Variation

organique 1er trimestre (1er octobre au 31 décembre) 7 421 9 803 +32,1% -13,1%



Activité commerciale du 1er trimestre 2021/22 en croissance de 32,1%

Durant ce trimestre, conformément au plan de développement présenté lors de l'introduction en Bourse, écomiam a poursuivi l'essor de son maillage territorial hors de la région Bretagne. Avec 7 nouveaux magasins affiliés, situés principalement sur l'arc Atlantique (4 en Normandie, 1 en Pays-de-la-Loire et 1 en Nouvelle-Aquitaine) et une ouverture très encourageante du premier point de vente en région parisienne à Magny-en-Vexin, le réseau est constitué de 63 points de vente.

Cette stratégie s'est traduite par une croissance de 32,1% du chiffre d'affaires magasins au 1er trimestre de l'exercice 2021/22 à 9,8 M€. L'évolution à périmètre constant (-13,1% en organique et +18,2% par rapport à 2019/20) reflète :

le retour prévu aux rythmes d'activité qui prévalaient avant la crise sanitaire ;

un effet de base en 2020 plus marqué sur le mois d'octobre qui avait bénéficié d'un effet « stockage » des consommateurs à l'approche du second confinement ;

le retour à un panier moyen plus conforme à la moyenne historique (+1,3% par rapport à la même période de 2019), après un volume amplifié durant la crise sanitaire ;

la baisse de la fréquentation en magasin par rapport au 1er trimestre 2020/21 (-8,9%) mais en hausse significative par rapport au 1er trimestre 2019/20 (+17,8%), qui valide le concept novateur du réseau écomiam.

L'effort initié par l'entreprise pour renforcer la notoriété de l'enseigne sur l'arc Atlantique s'accélère avec, en plus des publications sur les réseaux sociaux et la Presse Quotidienne Régionale, la diffusion de spots sur les radios locales. écomiam poursuit également la fidélisation de ses clients avec la vente accrue de cartes de fidélité « coup de pouce » et des actions de communication ciblées au travers de son outil de gestion de la relation client.



En avance sur la feuille de route

Avec 7 nouvelles ouvertures réalisées uniquement sur le 1er trimestre de l'exercice 2021/22, écomiam confirme ainsi son objectif initial de réaliser 20 ouvertures par an. Depuis l'introduction en Bourse, écomiam a étoffé son réseau de 36 nouveaux points de vente.

Avec près de 1 400 candidatures spontanées à l'affiliation reçues depuis septembre 2020, écomiam est confiant dans le déploiement de son réseau et réaffirme ses ambitions 2025 d'atteindre 110 M€ de chiffre d'affaires et 7 M€ de résultat d'exploitation.



Prochaine communication

Résultats annuels 2020/21, le 19 janvier 2022 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 63 points de vente au 31 décembre 2021, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

En 2021, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 31,6 M€, en progression de 38,6% (+6,6% en organique) .



[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

[2] Sortie de caisse magasins, représentant plus de 95% du chiffre d'affaires consolidé

