écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français1 de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce son chiffre d'affaires de l'exercice 2019/20 (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020).

Comme anticipé, écomiam réalise une progression solide de son activité de 56%2 sur un an et enregistre une accélération entre le premier semestre (+46%) et le second semestre (+66%). La croissance organique robuste enregistrée (+33%) a été renforcée par le succès des 5 nouveaux magasins ouverts au cours de l'exercice. Le Groupe bénéficie également de la montée en puissance des ventes par Internet (Click & Collect déployé dans tous les magasins et livraison dans toute la France), qui ont été multipliées par 3,5 sur un an et représentent 9% du chiffre d'affaires annuel.



En M€ - normes françaises – données non auditées 2018/19 2019/20 Variation Variation

organique Chiffre d'affaires annuel 14,7 22,9 +56% +33%



Sur l'ensemble de l'année 2019/20, le chiffre d'affaires atteint 22,9 M€ contre 14,7 M€ en 2018/19, soutenu par un concept porteur basé sur des convictions fortes au cœur des nouvelles tendances de consommation : 100% français, équitable et accessible. Une performance remarquable, supérieur à l'objectif de 22 M€, réalisée en parallèle du processus d'introduction en Bourse finalisé début octobre 2020.

Ce niveau d'activité conforte le management dans son ambition d'atteindre un résultat d'exploitation positif de 250 K€ à fin septembre 2020.



L'introduction en Bourse pour soutenir une stratégie de conquête nationale amorcée

Le début de l'exercice 2020/21 a été marqué par le formidable succès de l'introduction en Bourse d'écomiam sur Euronext Growth (offre sursouscrite 3,7 fois3), qui réalise une augmentation de capital de 12,6 M€.

Cette levée de fonds permettra d'accompagner le déploiement du réseau de vente sur la plupart des régions de France métropolitaine avec l'ambition de réaliser 50% des ouvertures hors Bretagne. Ainsi, conformément à sa stratégie de développement, après l'ouverture en juillet 2020 de Saint-Paul-lès-Dax (région Nouvelle-Aquitaine), écomiam a ouvert avec succès un magasin affilié à Avranches en Normandie en octobre 2020.

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement de son réseau en Bretagne et Pays de la Loire, écomiam inaugure, ce jour, un nouveau magasin à Laval (Mayenne) et ouvrira d'ici fin novembre le troisième magasin à Brest et un premier magasin à Vitré (Bretagne). Le nouveau site de Brest sera géré par un affilié détenant déjà les 2 points de vente existants sur cette ville et celui de Landivisiau, validant ainsi le modèle économique de commission affiliation.

Forte d'une stratégie axée autour de son déploiement commercial à grande échelle, écomiam prévoit de maintenir au cours des 5 prochaines années un rythme soutenu de croissance et vise 110 M€4 de chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Cette croissance devrait conduire à un résultat d'exploitation de l'ordre de 7 M€ en 2025, soit une marge opérationnelle supérieure à 6%, conforme à l'ambition de partage équitable des revenus avec ses partenaires producteurs.



À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, constitué de 27 points de vente au 30 septembre 2020, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2020, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 22,9 M€, en progression de 56% (+33% en organique).

écomiam est qualifiée Bpifrance Entreprise innovante.



Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

1 Sources : Businesscoot – Janvier 2020 en nombre de magasins

2 Incluant la période atypique marquée par le confinement lié à la crise Covid-19

3 Sur la base de l'offre initiale : Placement Global et Offre à Prix Ouvert, hors Clause d'Extension et Option de Surallocation

4 Soit un rythme de croissance annualisé de 40% par rapport au 30 septembre 2019. La croissance du chiffre d'affaires était de 21% et 34% pour les exercices 2018 et 2019 incluant respectivement 4% et 23% de croissance organique

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xWibZ5VtZ2iYy51wYpVmnGmZbGmWxWHFbGSWyWVoasfKaW6SmpljbsrGZm9nlW5n

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Information sur chiffre d'affaires annuel Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66091-ecomiam-ca-2019_20-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews