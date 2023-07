écomiam (code ISIN : FR0013534617 – mnémonique : ALECO), n°3 français[1] de la distribution spécialisée de produits surgelés, publie son chiffre d'affaires magasins non audité au 30 juin 2023 (période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023).

En K€ - normes françaises – données non auditées

Chiffre d'affaires magasins 2 2021/22 2022/23 Variation 1er semestre (1er octobre au 31 mars) 18 592 22 199 +19,4% 3ème trimestre (1er avril au 30 juin) 9 535 9 557 +0,2% 9 mois (1er octobre au 30 juin) 28 126 31 757 +12,9%



Dans un contexte toujours marqué par une inflation alimentaire élevée pesant fortement sur le pouvoir d'achat et un environnement fortement concurrentiel orchestré par la grande distribution, écomiam fait preuve de résistance avec un chiffre d'affaires magasins stable au 3ème trimestre à 9,6 M€ (+0,2%).

À surface de vente constante, le chiffre d'affaires magasins du 3ème trimestre reste également stable sur la période.

Ainsi, sur l'ensemble des 9 premiers mois 2022/23, écomiam maintient son développement et enregistre un chiffre d'affaires magasins en progression de 12,9% (+8,9% à surface de vente constante). L'enseigne a bénéficié de l'ouverture de 3 nouveaux magasins en Bretagne (Bain-de-Bretagne), en Occitanie (Cazères) et dans les Pays de la Loire (Herbignac) et a su compenser la fermeture de 7 magasins n'offrant pas de perspectives de développement suffisantes.

Avec un réseau constitué de 64 points de vente au 30 juin 2023, le Groupe reste concentré et pleinement mobilisé à court terme sur l'amélioration de la performance de son réseau à travers un plan orienté sur :

Le trafic en magasin et la fidélisation clients : extension de la gamme pour adresser un nouveau marché et actions marketing ciblées sur la thématique de la défense du pouvoir d'achat, et ;

La réduction des coûts de structure.

Les premiers effets tangibles de ce plan de performance sont attendus à compter du 2nd semestre 2022/23 et permettront à écomiam de reprendre le chemin de l'expansion de son réseau dès l'exercice 2023/24 dont 6 nouveaux points de vente sont programmés sur le 1er trimestre 2023/24.



Prochaine communication

Chiffre d'affaires magasins 2022/23, le 5 octobre 2023 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.ecomiam-bourse.com

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% origine France. Le réseau écomiam, constitué de 64 points de vente au 30 juin 2023, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 24/48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2022, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires magasins de 37,3 M€, en progression de 17,9%.

[1] Sources : Etude Xerfi – mars 2021 en nombre de magasins

