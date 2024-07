Ecomiam est spécialisé dans la distribution de produits frais surgelés, essentiellement non transformés et 100% français. A fin décembre 2023, le groupe dispose d'un réseau de 62 magasins implantés en France, d'une offre « Click & Collect » et d'une offre de vente en ligne assurant des livraisons à domicile sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire