Prix de l'action fixé à 11,55 € par action (haut de la fourchette indicative)

Augmentation de capital d'un montant de 12,6 M€ après exercice intégral de la Clause d'Extension

Montant total du placement pouvant être porté 14,5 M€ 2 en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation

Une demande dans le cadre de l'offre au public de 9,2 M€, soit une souscription de 8,4 fois émanant de 4 969 ordres

81,1% des titres alloués dans le cadre du Placement Global et 18,9% dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert

Capitalisation boursière de 39,0 M€

Début des négociations sur Euronext Growth® Paris le 9 octobre 2020

écomiam, n°3 français3 de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce le large succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO).

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un très franc succès. La demande globale s'est élevée à 3 481 559 titres, dont 2 685 130 pour le Placement Global et 796 429 pour l'Offre à Prix Ouvert, soit un taux de sursouscription global de 3,7 fois le nombre de titres offerts1 (soit une demande de 31,0 M€ pour les investisseurs institutionnels européens et 9,2 M€ pour les particuliers).

Constatant la très forte demande, le Conseil d'administration d'écomiam, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 11,55 €, soit le haut de fourchette indicative de prix, et a décidé d'exercer l'intégralité de la Clause d'Extension permettant à la société de lever un montant global de 12,6 M€.

Ainsi, 1 021 427 actions sont allouées dans le cadre du Placement Global et 238 096 actions pour l'Offre à Prix Ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 200 actions incluses) seront servis à 47% et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) ne seront pas servis.

A l'issue de l'opération, le capital d'écomiam est désormais composé de 3 381 688 actions ce qui représente une capitalisation boursière de 39,0 M€, compte tenu du prix d'introduction en Bourse de 11,55 € par action. Le flottant représente 32,4% du capital de la société (dont 16% revenant aux 4 fonds qui se sont engagés à souscrire).

ASG, principal actionnaire d'écomiam, a consenti à Portzamparc une Option de Surallocation, exerçable jusqu'au 6 novembre 2020, portant sur un maximum de 164 285 actions existantes, pour un montant brut maximum de 1,9 M€, susceptible de porter le flottant à 37,2% (dont 16% revenant aux 4 fonds qui se sont engagés à souscrire).

Daniel Sauvaget, Fondateur et Président-Directeur Général d'écomiam, commente : « Nous sommes très heureux de l'accueil enthousiaste réservé à écomiam à l'occasion de notre introduction en Bourse. Nous tenons à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels pour leur confiance et leur forte mobilisation autour de notre projet ainsi que les partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs mois, et qui ont largement contribué à expliquer et promouvoir notre modèle économique, nos valeurs et nos ambitions.

Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer notre stratégie de croissance et d'accompagner le déploiement de notre réseau, pour porter notre modèle dans l'ensemble des régions de France métropolitaine tout en préservant notre indépendance et nos valeurs. »

Le règlement-livraison des actions interviendra le 8 octobre 2020. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à compter du 9 octobre 2020.

Un contrat de liquidité sera mis en place à l'issue de la période de stabilisation. Sa mise en œuvre fera l'objet d'une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.



Éligibilité de l'Offre à la réduction exceptionnelle d'impôt sur le revenu de 25%

L'augmentation de capital d'écomiam satisfait aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu (IR) s'agissant de souscriptions au capital d'une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable.

Les demandes d'attestation devront être transmises par email, à ecomiam@actus.fr, ou par voie postale au plus tard le 30 novembre 2020 à l'adresse suivante :

ACTUS finance & communication

- Attestations écomiam -

52 rue de Ponthieu - 75008 PARIS



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

Libellé : ECOMIAM – Marché : Euronext Growth® Paris – Compartiment « Offre au public » – ISIN : FR0013534617 – Mnémonique : ALECO – ICB Classification : 45201010 - Food Retailers and Wholesalers – LEI : 969500SKAWBQWSUS9Y06 – Éligibilité PEA et PEA-PME

PRIX DE L'OFFRE

Le prix de l'Offre à Prix ouvert et du Placement Global est fixé à 11,55 € par action, en haut de la fourchette indicative de prix.

TAILLE DE L'OPÉRATION

1 095 238 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre, après exercice de la Clause d'Extension. Le produit brut total de l'émission s'élève à 12,6 M€ après exercice de la Clause d'Extension.

ASG, l'actionnaire actuel majoritaire de la Société, a consenti à Portzamparc une Option de Surallocation pouvant conduire à la cession d'un maximum de 164 285 actions existantes. Le produit brut d'environ 1,9 M€ résultant de la cession des actions existantes en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation ne sera pas perçu par la Société.

ALLOCATION DE L'OPÉRATION

Placement Global : un total de 1 021 427 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 11,8 M€ et 81,1% du nombre total des titres alloués).

: un total de 1 021 427 actions a été alloué aux investisseurs institutionnels (soit environ 11,8 M€ et 81,1% du nombre total des titres alloués). Offre à Prix Ouvert : un total de 238 096 actions a été alloué aux personnes physiques (soit environ

2,8 M€ et 18,9% du nombre total des titres alloués). Les ordres A1 (jusqu'à 200 actions incluses) seront servis à 47% et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) ne seront pas servis.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Engagement d'abstention de la Société : 180 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles

Engagement de conservation, sous réserve de certaines exceptions habituelles :

ASG et Sobreda représentant 100% du capital de la Société avant l'Offre : 360 jours à compter du règlement-livraison des actions nouvelles pour 100% des actions détenues au jour du règlement-livraison, à l'exception d'un maximum de 164 285 actions en cas d'exercice de l'Option de Surallocation.

RÉPARTITION DU CAPITAL

Avant l'Offre Après l'Offre

Emission à 100% + Clause d'Extension Après l'Offre

Emission à 100% + Clause d'Extension + Option de Surallocation (en cession) Actionnaires Nombre d'actions et droits de vote % du capital et de droits de vote Nombre d'actions et droits de vote % du capital et de droits de vote Nombre d'actions et droits de vote % du capital et de droits de vote ASG 2 147 650 93,93% 2 147 650 63,51% 1 983 365 58,65% SOBREDA 138 800 6,07% 138 800 4,10% 138 800 4,10% Public 0 0,00% 1 095 238 32,39% 1 259 523 37,25% Dont Weinberg - Nobel 0 0,00% 259 740 7,68% 259 740 7,68% Dont Pergam 0 0,00% 180 086 5,33% 180 086 5,33% Dont Aurickx Investissement 0 0,00% 45 022 1,33% 45 022 1,33% Dont Vatel Capital 0 0,00% 56 277 1,66% 56 277 1,66% Dont Autres 0 0,00% 554 113 16,39% 718 398 21,24% TOTAL 2 286 450 100% 3 381 688 100% 3 381 688 100%



PROCHAINES ETAPES DE L'OPÉRATION

8 octobre 2020 Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global 9 octobre 2020 Inscription et début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth® 6 novembre 2020 Date limite de l'exercice de l'Option de Surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle



Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 161 route de Brest, Zone de Gourvily – 29337 Quimper, ainsi que sur les sites Internet www.ecomiam-bourse.com et www.amf-france.org. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, notamment aux risques liés à l'activité et aux risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'Opération.

Retrouvez toute les informations sur écomiam sur

www.ecomiam-bourse.com

Intermédiaires et conseils financiers

ALLEGRA

Finance PORTZAMPARC

BNP PARIBAS GROUP CBR &

ASSOCIES OUEST

Conseils Cabinet Tanguy



BM&A ACTUS

finance & communication Listing Sponsor Chef de File et Teneur de Livre Conseil juridique Expert comptable

Commissaires

aux comptes

Communication financière

À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, aujourd'hui constitué de 28 points de vente, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2019, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 M€, en progression de 34% (+23% en organique).

écomiam est qualifiée Bpifrance Entreprise innovante





Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34





Avertissements

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation à acquérir ou souscrire des titres, et ne fait pas partie d'une telle offre ou invitation, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays. Aucune communication ou information concernant le présent communiqué de presse ou concernant le Groupe ne peut être publiée dans un pays ou une région nécessitant un enregistrement ou un agrément. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. Une offre de valeurs mobilières en France ne serait ouverte qu'après approbation par l'Autorité des marchés financiers du Prospectus correspondant.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un Prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorized person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué ne constitue pas un Prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis.

La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du Groupe ainsi qu'à l'environnement dans lequel le Groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d'autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3

« Facteurs de risque » du Document d'enregistrement.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle du Groupe. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

1 Sur la base de l'offre initiale : Placement Global et Offre à Prix Ouvert, hors Clause d'Extension et Option de Surallocation

2 Dont 1,9 M€ par cession d'action existantes

3 Sources : Businesscoot – Janvier 2020 en nombre de magasins

