Ecomiam : écomiam étoffe son équipe pour mieux valoriser les savoir-faire de ses fournisseurs et du monde agricole français

écomiam (code ISIN : FR0013534617 - mnémonique : ALECO), n°3 français1 de la distribution spécialisée de produits surgelés, annonce ce jour l'arrivée de Claire Loiseau en qualité de responsable de la valorisation des filières de production agricoles et agro-alimentaires.

Ingénieur en agriculture, Claire Loiseau a construit, depuis plus de 16 ans, sa carrière professionnelle au sein du réseau de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA), premier syndicat agricole français, et en particulier en qualité de directrice départementale du Finistère : « Je suis fière de poursuivre mon engagement pour le monde agricole au sein du premier distributeur de surgelés 100% français qui joue la transparence sur les prix pratiqués et garantit leur stabilité sans promotions ni suremballage pour limiter le gaspillage. Ma mission consiste à mettre en avant le savoir-faire de nos fournisseurs au sein de l'enseigne et à contribuer à valoriser les actions du monde agricole auprès du réseau écomiam » précise Claire Loiseau.

À cette occasion, Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d'écomiam, commente : « Je suis très heureux d'accueillir Claire, femme de convictions, qui permettra de mieux promouvoir l'enseigne au sein des filières agricoles et vice-versa, principe essentiel de notre modèle. Je tiens également à partager auprès de nos clients les valeurs qui nous animent, notamment, le respect d' écomiam pour le travail des filières amont. Notre réseau veut jouer un rôle, à son niveau, pour réconcilier le consommateur avec les filières alimentaires locales en valorisant les savoir-faire de ses fournisseurs et des agriculteurs. »





À propos d'écomiam

Entreprise familiale créée en 2009, écomiam est le premier réseau éthique et accessible de distribution de produits frais surgelés essentiellement non transformés et 100% français. Le réseau écomiam, constitué de 27 points de vente au 30 septembre 2020, dispose d'une offre « Click & Collect » et d'un site de vente en ligne assurant des livraisons à domicile en 48h sur l'ensemble du territoire en France métropolitaine. En 2020, écomiam a réalisé un chiffre d'affaires de 22,9 M€, en progression de 56% (+33% en organique).

écomiam est qualifiée Bpifrance Entreprise innovante. Les titres écomiam sont éligibles au PEA et au PEA-PME.

Contacts

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Corinne PUISSANT

ecomiam@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 77 Relations presse

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

Tél. 01 53 67 36 34

