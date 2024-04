Ecomiam : recul de 5% de son chiffre d'affaires au premier semestre

Sur l'ensemble du premier semestre 2023/2024, Ecomiam affiche un chiffre d'affaires magasins en recul de 5% à 21,1 millions d'euros. "Les actions orientées trafic magasin clients et fidélisation déployées dans le cadre du plan de performance 2024 commencent à porter leurs fruits et se traduisent par une augmentation de la fréquentation magasins de 16 points sur ce semestre à surface constante alors que les dépenses publicitaires ont baissé de 50%", déclare le spécialiste de la distribution de produits surgelés.



Ecomiam confirme ses ambitions pour 2024. Le groupe vise un résultat d'exploitation en amélioration dès le premier semestre 2023/2024 et positif dès le deuxième semestre 2023/2024.