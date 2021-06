Econocom Group SE : La volatilité devrait faire son grand retour 14/06/2021 | 14:10 Nicolas Chéron 14/06/2021 | 14:10 achat En cours

Cours d'entrée : 3.585€ | Objectif : 4.22€ | Stop : 3.27€ | Potentiel : 17.71% La valeur Econocom Group SE est enfermé au sein d'un trading range. Cette phase de distribution doit laisser place au retour d'une tendance affirmée.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 4.22 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Avec un PER à 13.65 pour l'exercice en cours et 10.76 pour l'exercice 2022, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.26 fois son chiffre d'affaires.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.

Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ECONOCOM GROUP SE 45.45% 888 ACCENTURE PLC 9.38% 181 337 TATA CONSULTANCY SERVICES L.. 14.36% 165 367 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. 19.18% 135 172 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. 13.31% 84 955 INFOSYS LIMITED 15.22% 83 888 SNOWFLAKE INC. -14.50% 71 248 VMWARE, INC. 14.48% 68 784 CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. 10.25% 52 223 WIPRO LIMITED 45.40% 41 326 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -13.06% 37 578

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 2 704 M 3 278 M - Résultat net 2021 74,6 M 90,4 M - Tréso. nette 2021 28,3 M 34,3 M - PER 2021 13,8x Rendement 2021 2,78% Capitalisation 733 M 888 M - VE / CA 2021 0,26x VE / CA 2022 0,25x Nbr Employés 9 121 Flottant 38,2% Prochain événement sur ECONOCOM GROUP SE 22/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 3,03 € Dernier Cours de Cloture 3,60 € Ecart / Objectif Haut -13,9% Ecart / Objectif Moyen -15,7% Ecart / Objectif Bas -19,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jean-Louis Bouchard Chairman & Chief Executive Officer Angel Benguigui Diaz Group Finance Director Jean Mounet Independent Director Walter Butler Independent Director Philippe Gaston Henri Capron Independent Director