Econocom : Oddo abaisse son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Econocom avec un objectif de cours abaissé de 3,4 à 2,9 euros, malgré une performance jugée solide au troisième trimestre, qui 'confirme qu'il n'y a pas de ralentissement de la demande à court terme'.



Le bureau d'études reste prudent sur le titre du groupe informatique belge, 'car la visibilité reste limitée sur les activités TMF et P&S et les récents changements de direction rendent encore plus floue une stratégie' qui lui semblait déjà peu claire.



Après mise à jour de ses prévisions (hausse de la croissance organique à 7,8% pour 2022 contre 5,7% précédemment, mais augmentation du coût de financement), ses attentes de BPA ressortent en baisse de 8% pour 2022 et 2023.



