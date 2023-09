Econocom Group SE est spécialisé dans les prestations de services numériques aux entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit : - Produits et Solutions (45,5%) : approvisionnement et intégration de produits informatiques mobiles, télécoms et multimédias ; - Gestion Administrative et Financière (36,4%) : location et pilotage de parcs informatiques et télécoms ; - Services (18,1%) : prestations de conseil, d'ingénierie, d'infogérance, de maintenance, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Benelux (12,8%), France (53,6%), Europe du Sud (21,1%), Europe du Nord et de l'Est (11,6%) et Amériques (0,9%).

Secteur Services et conseils en informatique