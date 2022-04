Econocom annonce l'acquisition, par son entité TMF France, de SOFI Groupe,

acteur industriel de référence du reconditionnement en France,

pour conquérir le marché du numérique reconditionnéen Europe.

Econocom, première Entreprise Générale du Digital en Europe, annonce une prise de participation majoritaire au capital de SOFI Groupe, un leader industriel du reconditionnement « made in France » de smartphones et tablettes. Cette acquisition, réalisée par l'entité TMF (Technology Management & Financing), leader indépendant du financement d'actifs numériques en France, s'inscrit dans une stratégie commune de conquête du marché du numérique reconditionné en Europe.

Basé à Saint-Mathieu-de-Tréviers près de Montpellier (34), SOFI Groupe est un spécialiste français du reconditionnement en circuit court de smartphones et tablettes multimarques. Groupe industriel de référence du secteur, SOFI Groupe est connu du grand public via sa marque SMAAART, lancée en 2017, qui propose à l'achat des smartphones et des tablettes de seconde main, reconditionnés dans sa propre usine de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Acteur référent de l'économie circulaire, le Groupe est société à mission depuis octobre 2021.

L'opération s'inscrit dans un contexte de forte croissance du marché des smartphones reconditionnés en France (+10% en 2020) et d'un marché mondial du reconditionné très porteur dont la taille est estimée à plus de 50 milliards d'euros dans le monde (2020). Cette croissance répond notamment, en France, à l'entrée en vigueur de la loi AGEC[1], et plus largement aux aspirations des citoyens et des organisations pour des équipements informatiques moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

L'acquisition permet à Econocom, leader indépendant du financement d'actifs numériques via son entité TMF, de répondre à la croissance du marché et d'élargir son positionnement à l'intégralité du cycle de vie des matériels informatiques fixes et mobiles. L'outil industriel et l'expertise technique de SOFI Groupe donneront les moyens à TMF d'internaliser et d'augmenter significativement les volumes d'équipements reconditionnés pour adresser la demande croissante des organisations publiques et privées pour ce type de matériel.

Avec plus de 200 000 assets annuels traités par Econocom en France, l'intégration de ces volumes permettra à SOFI Groupe d'accélérer considérablement son développement, et notamment celui de sa marque SMAAART. L'entreprise montpelliéraine bénéficiera également du soutien financier d'Econocom, un Groupe européen dont le plan de croissance sur les activités de reconditionnement en France et à l'international est très ambitieux.

Samira Draoua, Directrice Générale de TMF explique : « Nous sommes très heureux d'accueillir SOFI Groupe et tous ses collaborateurs au sein d'Econocom. L'activité financement de notre Groupe, pilotée par l'entité TMF, est pionnière dans le développement d'offres à impact environnemental positif. Cette opération vise à renforcer ce leadership en dotant TMF d'un outil industriel d'excellence et d'un savoir-faire unique « Made in France » permettant de renforcer la valeur de nos offres responsables à l'échelle européenne. »

Jean-Christophe Estoudre, Président et co-fondateur de SOFI Groupe et Marlène Taurines, Directrice Générale et co-fondatrice commentent : « Nous sommes fiers que SOFI Groupe rejoigne Econocom, un groupe avec lequel nous partageons les mêmes valeurs, notamment en termes de responsabilité sociale et environnementale. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de notre entreprise : l'accompagnement par Econocom, un groupe européen d'envergure spécialiste du digital et de la transformation numérique, va nous permettre de changer d'échelle dans les années à venir. »

[1] Loi AGEC (Anti-gaspillage et Économie Circulaire) imposant un lot « réemploi » dans les appels d'offres publics d'achat numérique

