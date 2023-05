Communiqué de presse

30 mai 2023

Econocom fait de l'audiovisuel son 4e métier à part entière

Le groupe Econocom, première Entreprise Générale du Digital (EGD) en Europe, est heureux d'annoncer la croissance importante de son activité audiovisuelle. Afin de renforcer ses capacités mondiales, le groupe l'a envisagée comme une activité stratégique.

Depuis de nombreuses années, le modèle économique du groupe repose sur trois activités stratégiques complémentaires : le financement, les services, et les produits & solutions. « En raison de la croissance importante de l'activité audiovisuelle, Econocom est bien positionné pour prendre la tête de ce secteur d'avenir en pleine expansion à travers l'Europe », a déclaré Jean-Louis Bouchard, Président du Conseil d'administration.

Les capacités du groupe en matière audiovisuelle sont aujourd'hui déployées dans les entreprises suivantes : Exaprobe, expert en technologies smart office (audiovisuelles, digitalisation des espaces de travail, communications unifiées), et en solutions d'infrastructures réseaux et cybersécurité ; BIS|Econocom, expert en solutions et services audiovisuels, de communications unifiées et d'affichage digital. Par ailleurs, le groupe dispose également d'une expertise audiovisuelle importante au sein de son activité Produits & Solutions notamment en France, en Espagne et en Italie. En 2022, cette activité représentait déjà pour Econocom un chiffre d'affaires annuel de 350 millions d'euros.

« De nombreuses multinationales recherchent des solutions transfrontalières suite à des demandes de standardisation et de convivialité pour un nombre croissant d'actifs. Cette nouvelle activité témoigne de notre engagement à fournir à nos clients les meilleurs services et solutions intégrés possibles », a déclaré Jean Pierre Overbeek.

Ces entreprises mettront à profit leur expertise pour offrir à leurs clients des solutions et des services efficaces dans les domaines de la communication unifiée, de la mise en réseau, de la cybersécurité et de l'audiovisuel. Une telle collaboration permettra aux clients de bénéficier d'un portefeuille de produits combiné et du développement des connaissances. Econocom ajoute également à cela une portée mondiale, ainsi que des services de gestion du cycle de vie et de gestion de la flotte pour ces actifs.

L'activité audiovisuelle sera dirigée par Jean Pierre Overbeek, PDG de BIS|Econocom, avec le soutien de Jean-Pierre Chamillard, Directeur général d'Exaprobe. Ensemble, ils assureront le succès de l'entreprise et occuperont une position de premier plan dans ce secteur prometteur.

A PROPOS D'ECONOCOM



Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 50 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 pays avec plus de 8 750 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 718 millions d'euros en 2022. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.



