Actions propres

Dans le cadre du programme de Rachat d'actions propres autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires le 19 mai 2020, Econocom Group SE a procédé, durant la période du 01/02/2021 au 07/02/2021, aux transactions suivantes sur l'action Econocom Group :



Date

Méthode de négociation

Opérations

Quantités Prix moyen

(€) Prix minimal

(€) Prix maximal

(€) 01/02/2021 En Bourse Achat 91 000 2,5630 2,5300 2,6050 02/02/2021 En Bourse Achat 56 542 2,6335 2,6000 2,6600 03/02/2021 En Bourse Achat 54 000 2,6599 2,6300 2,6750 04/02/2021 En Bourse Achat 52 000 2,7758 2,6850 2,8500 05/02/2021 En Bourse Achat 107 000 2,9054 2,8350 2,9400 Total 350 542

Au 8 février 2021, Econocom Group SE détient 11 042 709 actions Econocom sur un nombre total de titres émis de 220 880 430, soit 5,00 % des titres de la société.

L'ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de Rachat d'actions propres est publié dans la section « Information Règlementée – Opérations sur titre » du site web Finance d'Econocom.

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

