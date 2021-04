Communiqué de presse - Information réglementée - 16 avril 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle d'Econocom Group SE se tiendra le 18 mai 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Il est proposé à cette occasion de :

renouveler le mandat de Monsieur Robert Bouchard et de Madame Véronique Di Benedetto en qualité d'administrateurs. Ces mandats seraient conférés pour une durée de quatre ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2025 ;

nommer la société Ernst et Young Reviseurs d'Entreprises SRL (inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.71) en qualité de commissaire pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2024 et de fixer ses émoluments ;

d'approuver la politique de rémunération, définissant les principes de rémunération des dirigeants d'Econocom Group SE ;

d'autoriser l'octroi (i) d'actions gratuites dans le cadre d'un plan d'intéressement (sous la forme d'un plan d'attribution d'actions gratuites) en faveur de dirigeants d'Econocom Group SE et (ii) d'une rémunération variable à des administrateurs exécutifs et autres dirigeants d'Econocom Group SE.

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui suivra l'Assemblée Générale Ordinaire le 18 mai 2021, de procéder à un remboursement de prime d'émission assimilée à du capital libéré. Ce remboursement représentera un montant de 0,12 euro par action. Le détachement du coupon donnant droit au remboursement interviendra à l'issue d'une période de deux mois suivant la publication de la décision de l'assemblée générale aux annexes du Moniteur belge. Les dates exactes de détachement et de mise en paiement du coupon seront précisées dans un prochain communiqué.

Econocom Group SE estime que le paiement du remboursement de prime d'émission interviendra durant le mois d'août 2021.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire et à l'Assemblée Générale Extraordinaire sont disponibles sur le site Internet d'Econocom Group (https://finance.econocom.com) ou sur simple demande au siège d'Econocom Group SE.

Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures y afférentes imposées par l'Arrêté Ministériel du 28 octobre 2020, tel que modifié le 26 mars 2021, portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, il est hautement déconseillé aux actionnaires de participer physiquement aux Assemblées.

Il est vivement recommandé aux actionnaires d'exercer leurs droits de vote avant les Assemblées en suivant les règles énoncées dans la présente convocation, soit (i) en votant à distance par correspondance, soit (ii) en donnant procuration à une personne désignée par le conseil d'administration.

Les porteurs de titres ayant accompli les formalités de convocation nécessaires seront avertis des modalités précises de la tenue des Assemblées en temps voulu.

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des règles applicables dans les prochaines semaines, Econocom Group SE se réserve le droit de modifier ces modalités de participation par le biais d'un communiqué de presse et sur le site Internet d'Econocom Group SE.

A propos d'Econocom

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance

et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 45 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 9 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

Pour plus d'informations

www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : etienne.jacquet@econocom.com

Contact agence : info@Capvalue.fr

Tél. +33 1 80 81 50 01

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZpslZdul2rJx2uelMttmGFrm2Zlk5HImGWXx2JqacmdcHCRm2xjm8ibZm9pnGZo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/68712-cp_ag_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews