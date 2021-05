Econocom Group Se : Remboursement par anticipation de 115 M EUR de dette obligataire

Remboursement par anticipation de 115 M€ de dette obligataire

Le groupe Econocom annonce avoir procédé ce jour au remboursement par anticipation de 115 millions d'euros de son emprunt obligataire Schuldschein, relatif à l'échéance à 5 ans et à taux variable. Cette obligation de 150 millions d'euros avait été initialement émise en novembre 2016 sur le marché de Francfort avec des maturités à novembre 2021, pour 137 millions d'euros (dont 115 millions d'euros à taux variable) et à novembre 2023, pour le solde. La trésorerie disponible d'Econocom, qui bénéficie notamment des mesures continues de réduction du besoin en fonds de roulement, a participé à ce remboursement anticipé.

Prochaine publication : résultats semestriels 2021 le 22 juillet 2021 après Bourse.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 45 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 9 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : etienne.jacquet@econocom.com

Contact agence : info@Capvalue.fr

Tél. +33 1 80 81 50 01

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xmtsYcicYm3JlnFtlZaXaWJrmZiTmWDImZWaxJRxk5bKb59mmZdibpqbZm9qmWpv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69459-cp_remboursement-anticipe-du-schuldschein-v-definitive.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews