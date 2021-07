Econocom : Infeeny, la filiale pure player Microsoft du groupe Econocom obtient sa quatrième certification Microsoft « Advanced Specialization » et devient notamment expert Kubernetes

Infeeny, la filiale pure player Microsoft du groupe Econocom obtient sa quatrième certification Microsoft « Advanced Specialization » et devient notamment expert Kubernetes

Puteaux, le 15 juillet 2021

Infeeny, la filiale pure player Microsoft du groupe Econocom, obtient sa 4eme spécialisation avancée avec Kubernetes sur Microsoft Azure et vient compléter les spécialisations avancées, « Modernization of Web Applications to Microsoft Azure », « Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure » et « Adoption and Change Management ».

Ces certifications sont la validation des connaissances approfondies, de l'expérience et de l'expertise éprouvée dans le déploiement et la gestion des charges de travail (workload) de production dans le cloud à l'aide de conteneurs ainsi que la gestion des environnements Kubernetes hébergés dans Microsoft Azure.

Seuls les partenaires qui répondent à des critères stricts d'atteinte des objectifs cités ci- dessous, sont en mesure de gagner ces spécialisations avancées Kubernetes sur Azure :

Succès des mises en œuvre chez les clients

Validation des compétences des collaborateurs au travers de certifications,

Audit externe des pratiques de déploiement et de gestion de la charge de travail basées sur des conteneurs,

Avec plus de 75 % des organisations mondiales qui devraient exécuter des applications conteneurisées en production d'ici 2022, beaucoup recherchent un partenaire doté de compétences avancées pour migrer leurs charges de travail conteneurisées existantes vers le cloud ou les aider à développer des applications cloud natives, à l'aide de technologies de conteneur, de modèles DevOps et d'une approche de microservices.

Michel Hubert, Directeur Technique Infeeny Econocom, MVP Azure et Microsoft Regional Director confirme : « Nous sommes très fiers d'avoir obtenu cette 4eme certification qui est la reconnaissance par Microsoft de l'expertise du Groupe Econocom dans la maîtrise des services dans le cloud, déployée au quotidien chez de nombreux clients. L'obtention de ces certifications s'inscrit dans la vision/stratégie d'infeeny basée autour des 3i : Innover, Inspirer Influencer notre écosystème ».

Rodney Clark, vice-président d'entreprise, Solutions partenaires mondiales, ventes de canaux et responsable des canaux chez Microsoft, a ajouté : « La spécialisation avancée Kubernetes sur Microsoft Azure met en évidence les partenaires qui peuvent être considérés comme les plus compétents lorsqu'il s'agit de déployer et de gérer des applications conteneurisées dans Azure. Infeeny Groupe Econocom a clairement démontré qu'ils ont à la fois les compétences et l'expérience pour fournir les meilleures fonctionnalités cloud natives de leur catégorie aux clients avec Azure. ».